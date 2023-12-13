"Неприятно слышать": Даша Астафьева рассказала о конфликте с Потапом
В частности, артистка вспомнила скандальную песню рэпера о волонтерах.
Украинская певица и актриса Даша Астафьева раскрыла новые детали конфликта с Потапом и другими звездами, которые уехали за границу. Об этом артистка рассказала в новом интервью OBOZ.UA.
Астафьева призналась, что ряд ее знакомых сказали, что "выбирают жизнь", выехав за границу во время войны в Украине. Между тем они говорят, что сама певица "выбирает смерть".
"Войну выигрывают сознательные люди, которые стоят до конца, жертвуют всем", — считает Астафьева, добавляя, что те же звезды, имея большую аудиторию, не проводят сборы и сами не донатят.
Артистка отметила, что сейчас не время петь о "коханні-зітханні". И она тоже могла бы путешествовать и проживать каждое мгновение на полную, однако тяжелые времена в Украине не позволяют ей этого делать.
На вопрос, имеет ли Астафьева в виду Настю Каменских, которая недавно презентовала в Майами новую испаноязычную песню, она прямо не ответила.
"Об очень многих звездах говорю в этом контексте. Люди хотят продолжать идти по пути, которым шли до войны", — отметила актриса.
А о Потапе Даша Астафьева высказалась отдельно. В частности, о его скандальной песне о волонтерах со словами:
Ой мама, не питай
З ким була
І де ночі провела
Я була з хлопцями
Бійцями
Я волонтерила.
"Думаю, что каждому человеку, который жил в подвале несколько месяцев, просто хочется, извините, плюнуть в лицо… Он меня, кстати, за критику заблокировал. Я публично говорила и говорю: такие песни неприятно слышать даже мне, хотя не считаю себя каким-то особым волонтером. Но остаюсь в стране и делаю что могу", — рассказала артистка.
Напомним, Потап показался в аэропорту Дубая и рассказал, куда летит дальше.
Также Фокус писал о помощи Даши Астафьевой "на кухне" для ВСУ в начале полномасштабного вторжения.