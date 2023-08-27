"Заблокували": Даша Астафʼєва розповіла про конфлікт з Лободою та Потапом (відео)

Знаменитість раніше розкритикувала музикантів, що не сподобалося їхнім продюсерам.

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38-річна українська співачка та модель Даша Астафʼєва зізналася, чому Потап та Світлана Лобода заблокували її в соцмережах. Про це зірка розповіла в програмі "Неймовірна правда про зірок".

"Потап і Лобода мене заблокували. Ніхто мені не погрожував. Попросили мене. Нещодавно написала продюсер і попросила не говорити про артистів", — зазначила знаменитість, яка критикувала Світлану Лободу за її співпрацю з російським ринком, а Потапа — за пісню "Волонтер" та тривале перебування за кордоном під час війни.

Співачка додала, що як би Світлана Лобода не намагалася повернутися в Україну, насильно її любити тут не будуть.

"Ви подивіться, як Лобода насильно лізе. Жодна аудиторія не хоче її бачити. Якщо вона жила в Росії, то не будуть її тут насильно любити", — додала Даша Астаф'єва.

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Даша Астафʼєва розповіла про життя в умовах війни

Окрім цього, співачка пригадала життя в маєтку засновника Playboy Гʼю Гефнера та описала його як "тераріум". За словами моделі, її могли вбити за підвіску з діамантами.

Після 24 лютого 2022 року Даша Астафʼєва чистила мішками картоплю та допомогала готувати обіди для ЗСУ. Також зірка займається створенням українських аудіокниг.

Про особисте життя модель поки не хоче розповідати публіці, проте зазначила, що в умовах війни точно не готова створювати родину.

Нагадаємо, Олексій Дурнєв прокоментував чутки про роман з Дашею Астафʼєвою.

Також Фокус писав про незвичайний подарунок від ЗСУ, який Даша Астафʼєва отримала навесні 2022 року.