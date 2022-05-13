Даша Астаф'єва отримала незвичайний подарунок від ЗСУ (фото)

Знаменитість з перших днів повномасштабного вторгнення воює на інформаційному фронті та допомагає солдатам у тилу.

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Українська співачка та модель Даша Астаф'єва отримала незвичайний подарунок від солдатів ЗСУ. Знімком презенту вона поділилася на своїй Instagram-сторінці.

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Хлопці з передової написали на снаряді, який призначений для російських окупантів, слова "від Даші Астаф'євої". Співачка зазначила, що це перший випадок у її житті, коли зірка отримала такого роду автограф.

"Постійно думаю про чоловіків, які нас боронять. Що багато з них — це звичайні хлопці, які змушені були взяти зброю в руки, та захищати свої родини, країну. Творити нову історію, МИР. Світ, який захищається від "русскава міра" назавжди буде перед очима … І кожного дня, цей світ дивує тим, яка в нас воля та жага до перемоги. Які в нас чудові люди", — зазначила зірка Playboy.

[ + – ] Подарунок для Даші Астаф'євої від ЗСУ

Даша вирішила відповісти захисникам і сфотографувала в руці картоплину. Адже співачка з перших днів війни чистить кілограмами картоплю у підвалі та допомагає готувати обіди для військових. Окрім цього, знаменитість активно веде війну на інформаційному фронті, використовуючи свої соцмережі та широку популярність.

[ + – ] Даша Астаф'єва з перших днів війни активно допомагає в тилу

У коментарях підписники Даші оцінили незвичайний подарунок та припустили, що "тепер росіяни казатимуть, що їх вбиває в Україні Даша Астаф'єва". Дехто зазначив, що це одночасно класний, але і небезпечний подарунок.

Нагадаємо, співачка та модель Даша Астаф'єва з перших днів повномасштабного вторгнення чистить картоплю та займається благодійністю.

Також Фокус писав про те, чому Даша Астаф'єва не поїхала з Києва під час прямих обстрілів та загрози для життя.