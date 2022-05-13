Даша Астафьева получила необычный подарок от ВСУ (фото)

Знаменитость с первых дней полномасштабного вторжения сражается на информационном фронте и помогает солдатам в тылу.

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Украинская певица и модель Даша Астафьева получила необычный подарок от солдат ВСУ. Снимком презента она поделилась на своей Instagram-странице.

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Ребята с передовой написали на снаряде, предназначенном для российских оккупантов, слова "от Даши Астафьевой". Певица отметила, что это первый случай в ее жизни, когда звезда получила такого рода автограф.

"Постоянно думаю о мужчинах, которые нас защищают. Что многие из них — это обычные парни, которые вынуждены были взять оружие в руки, и защищать свои семьи, страну. Творить новую историю, МИР. Мир, который защищается от "русского мира" навсегда будет перед глазами… И каждый день, этот мир удивляет тем, какая у нас воля и жажда к победе. Какие у нас замечательные люди", — отметила звезда Playboy.

[ + – ] Подарок для Даши Астафьевой от ВСУ

Даша решила ответить защитникам и сфотографировала в руке картофелину. Ведь певица с первых дней войны чистит килограммами картофель в подвале и помогает готовить обеды для военных. Кроме того, знаменитость активно ведет войну на информационном фронте, используя свои соцсети и широкую популярность.

[ + – ] Даша Астафьева с первых дней войны активно помогает в тылу

В комментариях подписчики Даши оценили необычный подарок и предположили, что "теперь россияне будут говорить, что их убивает Даша Астафьева". Некоторые отметили, что это одновременно классный, но и опасный подарок.

Напомним, певица и модель Даша Астафьева с первых дней полномасштабного вторжения чистит картофель и занимается благотворительностью.

Также Фокус писал о том, почему Даша Астафьева не уехала из Киева во время прямых обстрелов и угрозы для жизни.