Олексій Дурнєв прокоментував свої стосунки з Дашею Астаф'євою (відео)

Також блогер відповів на ймовірність роману з Тіною Кароль.

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36-річний український блогер Олексій Дурнєв розповів про своє особисте життя в новому випуску YouTube-шоу "Екзамен з Машею Єфросиніною".

Зокрема Дурнєв зізнався, які в нього стосунки з українською співачкою та моделлю Дашею Астаф'євою.

"Вона мені дуже приємна, вона мені подобається. І як жінка, як друг. Я її знаю дуже давно, був період, коли у неї не було хлопця, а я все одно до неї не залицявся. Вона мені більше подобається як друг", — розповідає блогер.

Також Олексій Дурнєв прокоментував ймовірність своїх стосунків з Тіною Кароль. За його словами, співачка для нього "в матері годиться". Загалом, Дурнєву подобаються молодші дівчата — 25 років.

[ + – ] Олексій Дурнєв

"Ти так відчуваєш себе молодше у тому числі. Це приємно, може, є така потреба. Не пригадаю, щоб я зацікавився жінкою свого віку. Крім Даші, звісно, Даша особлива", — зізнався Олексій Дурнєв.

У жовтні 2022 Дурнєва помітили під час вечері у Чернівцях з 22-річною популярною українською блогеркою Дашею Майоровою. У мережі одразу заговорили про ймовірний роман між знаменитостями. Втім, блогер спростував домисли фанатів.

Нагадаємо, Олексій Дурнєв відповів на чутки про стосунки з відомою блогеркою.

Також Фокус писав про коментар Олексія Дурнєва щодо нового бойфренда Наді Дорофєєвої.