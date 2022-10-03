Олексій Дурнєв прокоментував чутки про роман з відомою блогеркою

Раніше пару помітили під час вечері у Чернівцях.

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36-річний український блогер та гуморист Олексій Дурнєв відповів на чутки про його ймовірний роман з відомою блогеркою. Про це актор зазначив у своєму Instagram.

Нещодавно Олексія Дурнєва помітили під час вечері з Дашею Майоровою — популярною інста- та тікток-блогеркою. Пару "підловили" в одному з ресторанів у Чернівцях. То ж у мережі активно почали обговорювати новий ймовірний роман українського коміка, на що йому довелося дати свій коментар.

"Шановні, в Тік-Ток завірусилося відео, де я із Дашею в ресторані. Дівчата вже пишуть мені прокляття. Хочу зазначити, що ми просто приятелі і через те разом вечеряли", — зазначив у сторіс Олексій.

[ + – ] Даша Майорова

Втім, віддані фанати блогера та його ймовірної коханої провели свої розслідування, результати яких оприлюднили у TikTok. Для початку користувачі мережі порівняли сторіс Олексія та Даші з краєвидом на гори з одного ліжка. Згодом зазначили, як блогери дивляться одне на одного.

Не обійшлося і без жартів: "Нарешті всі забудуть про Кацуріних".

22-річна Даша Майорова активно веде свій TikTok-акаунт, на який підписані понад 1,5 млн людей. Здебільшого дівчина випробовує на собі різноманітні beauty-лайфхаки.

Нагадаємо, Олексій Дурнєв ще на початку квітня 2022 зазначив, що новий коханий Наді Дорофєєвої всіх шокує.

Також Фокус писав про перехід Олексія Дурнєва та інших популярних блогерів на українську мову.