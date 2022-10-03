Алексей Дурнев прокомментировал слухи о романе с известной блогером

Раньше пару заметили во время ужина в Черновцах.

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36-летний украинский блогер и юморист Алексей Дурнев ответил на слухи о его вероятном романе с известной блогером. Об этом актер отметил в своем Instagram.

Недавно Алексея Дурнева заметили во время ужина с Дашей Майоровой — популярной инста- и тикток-блогером. Пару "подловили" в одном из ресторанов в Черновцах. После этого в Сети активно начали обсуждать новый вероятный роман украинского комика, на что ему пришлось дать свой комментарий.

"Уважаемые, в Тик-Ток завирусилось видео, где я с Дашей в ресторане. Девушки уже пишут мне проклятия. Хочу отметить, что мы просто приятели и потому вместе ужинали", — отметил в сторис Алексей.

[ + – ] Даша Майорова

Впрочем, преданные фанаты блогера и его вероятной возлюбленной провели свои расследования, результаты которых были обнародованы в TikTok. Для начала пользователи Сети сравнили сторис Алексея и Даши с видом на горы с одной кровати. Впоследствии отметили, как блогеры смотрят друг на друга.

Не обошлось и без шуток: "Наконец-то все забудут о Кацуриных".

22-летняя Даша Майорова активно ведет свой TikTok-аккаунт, на который подписаны более 1,5 млн человек. В большинстве своем девушка испытывает на себе разнообразные beauty-лайфхаки.

Напомним, Алексей Дурнев еще в начале апреля 2022 отметил, что новый возлюбленный Нади Дорофеевой всех шокирует.

Также Фокус писал о переходе Алексея Дурнева и других популярных блогеров на украинский язык.