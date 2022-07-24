YouTube или телевизор. Почему Птушкин и Дурнев перешли на украинский язык

"Закрытие телеканалов или переход в новый ютубный формат вещания окончательно меняет телевизионный рынок. Одновременно это дает мощный толчок в развитии украиноязычного YouTube". Мнение.

Неприбыльность телеканалов до войны замещалась работой на собственные политические интересы продвижением нужных общественно-политических тезисов. Возможностью создавать и раскручивать образ необходимым лицам или тем, кто готов был платить за пиар, свое участие и возможность появляться в экранах миллионов украинцев. Часто в этом заключался главный интерес владельцев медийного бизнеса.

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Сегодня такая потребность теряет актуальность. Чем дольше мы в состоянии войны, чем сложнее становится жить – тем дальше общество отталкивает от себя интерес к политике, ее рупорам и политической пропаганде. В повестке дня — выживание.

Конечно, тот же Петр Порошенко не перестает смешить публику, используя свои медийные площадки в собственных интересах. Но там уже хроническая болезнь самовлюбленности и наркотическая зависимость от власти. Но не об этом сейчас.

Закрытие телеканалов или переход в новый ютубный формат вещания меняет телевизионный рынок окончательно. В то же время это дает мощный толчок в развитии украиноязычного YouTube.

Он и так развивался хорошо до войны, но сейчас количество украиноязычных YouTube-каналов увеличивается в сумасшедшем темпе. Насколько быстро, что лично я даже кого-то могу критиковать или обвинять в "плагиате" или непрофессионализме. Хотя раньше это было неприемлемо для меня. Типа "Есть хоть что-то — и уже хорошо". Как пример — "Отряд киноманов", который с недавних пор терпеть не могу из-за непрофессиональных (на мой взгляд) хайповых видео и погружения в не свою тематику, прямо признавая это.

Но на самом деле это хорошо. На рынке появилась конкуренция. Есть конкуренция — есть развитие. Есть возможность выбирать среди украиноязычных блогеров в рамках одной тематики.

Что еще очень хорошо — так это то, что слова типа "я на русском, так шире аудитория", или "так меня смотрят русскоговорящие и я на них влияю" — уже звучат просто по-дебильному.

Сегодня использование украинского языка стало показателем осознания его носителя происходящего и качества контента. Русский – наоборот, отсутствием осознания и желания хайпа и заработка.

На украинский перешли топовые русскоязычные каналы. Вот, например, Дурнев или Птушкин. И ничего, не сломались, а своим примером мотивируют других.

Война будет продолжаться еще долго. Общество выгорает от информации и от сложностей, которые она порождает. Чтобы не выпадать совсем из жизни (а это невозможно, как бы ни хотелось), мы продолжаем искать для потребления короткий, лаконичный, "бустерный" и интересный контент.

Телевидение со стандартными новостями умирает. Легче подписаться на какой-нибудь новостной ТГ — канал, где коротко и ясно все напишут.

В принципе, по моему мнению, во время войны телевидение должно выполнять роль в определенном плане государственного рупора с проверенной, достоверной информацией от лиц, которые "в курсе" и которые осознают ответственность за свои слова. А не многочасовой пакет максимально субъективной информации, когда каждый день какой-то супер эксперт выходит с инфой об очередном контрнаступлении на Херсон. А потом это вырежут и влепят такое же название ради количества просмотров для соцсетей. Из-за подобного общество просто теряет связь с реальностью.

То есть ТВ сегодня должно стать не столько государственным рупором, а официальным, визуальным и проверенным каналом коммуникации государства и общества. Который в случае чего всегда можно потребить.

Для анализа и аналитики работает YouTube. Заходи, ищи, выбирай, анализируй.

Где-то во всем этом можно почувствовать, будто нарушается свобода слова, или какие-то диктаторские нотки. Но здесь другое. Мы в состоянии полномасштабной войны. Войны за наше выживание. Война затягивается и становится все труднее. Информационный фронт играет важнейшую роль в поддержке в обществе боевого духа и желания продолжать борьбу. Зрадонька, хайп и субъективизм ради монетизации сейчас просто убийственный.

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