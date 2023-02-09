Алексей Дурнев прокомментировал свои отношения с Дашей Астафьевой (видео)

Также блогер ответил на вероятность романа с Тиной Кароль.

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36-летний украинский блогер Алексей Дурнев рассказал о своей личной жизни в новом выпуске YouTube-шоу "Экзамен с Машей Ефросининой".

В частности, Дурнев признался, какие у него отношения с украинской певицей и моделью Дашей Астафьевой.

"Она мне очень приятна, она мне нравится. И как женщина, как друг. Я ее знаю очень давно, был период, когда у нее не было парня, а я все равно за ней не ухаживал. Она мне больше нравится как друг", – рассказывает блогер.

Также Алексей Дурнев прокомментировал вероятность своих отношений с Тиной Кароль. По его словам, певица для него "в матери годится". В общем, Дурневу нравятся младшие девушки – 25 лет.

[ + – ] Алексей Дурнев

"Ты так чувствуешь себя младше в том числе. Это приятно, может, есть такая потребность. Не помню, чтобы я заинтересовался женщиной своего возраста. Кроме Даши, конечно, Даша особенная", — признался Алексей Дурнев.

В октябре 2022 года Дурнева заметили во время ужина в Черновцах с 22-летней популярной украинской блогером Дашей Майоровой. В Сети сразу заговорили о предполагаемом романе между знаменитостями. Впрочем, блогер опроверг домыслы фанатов.

Напомним, Алексей Дурнев ответил на слухи об отношениях с известной блогером.

Также Фокус писал о комментарии Алексея Дурнева о новом бойфренде Нади Дорофеевой.