Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Потап рассказал, где сейчас находится (фото)

Потап, Потап где сейчас, Потап настя каменских, где сейчас настя каменских, колумбия, сын потапа, ирина горовая
Фото: instagram.com/realpotap | Потап

Музыкант показал фото из аэропорта и раскрыл страну, где будет работать над созданием "новых суперхитов". Он прибыл на родину Малумы и Шакиры.

Related video

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) рассказал, где сейчас находится. Подробностями своего очередного путешествия музыкант делится в Instagram.

Муж Насти Каменских показал фото из аэропорта и раскрыл страну, где будет работать над созданием "новых суперхитов".

"Лечу в Колумбию — страну, которая определяет музыкальные тренды в Латинской Америке. Колумбийские артисты, такие как Shakira, J Balvin, Karol G и Maluma, — настоящие лидеры мировой музыкальной индустрии. И как продюсер, я имею чрезвычайную возможность познакомиться с этой страной и работать с лучшими авторами над созданием новых суперхитов", — рассказал подписчикам музыкант.

Потап

Перед этим Потапенко посетил Турцию.

"Работаю в лучшей студии Стамбула", — рассказал муж Насти Каменских.

Потап

Полномасштабную войну Потап и Настя Каменских встретили в Испании. Сейчас рэпер часто бывает за границей, по его словам, с рабочими вопросами. Певица больше времени проводит в Украине, что спровоцировало слухи о разрыве пары, что сами знаменитости отрицают.

В конце 2023 года Потап был в Украине и встретился с сыном Андреем от союза с продюсером Ириной Горовой.

Потап с сыном

Напомним, Даша Астафьева раскрыла детали конфликта с Потапом.

Также Фокус писал о реакции Насти Каменских на слухи об их с Потапом разводе.