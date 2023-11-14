Стало відомо, коли Олег Винник повернеться в Україну

У команді 50-річного співака прокоментували чутки про його повернення

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Ідеал українських жінок, 50-річний Олег Винник планує повернутися в Україну.

З'явився офіційний коментар надала представниця фан-клубу співака Валерія Барон каналу Музвар після чуток в українських ЗМІ про його повернення. Про це пише тг-канал МУЗВАР.

Вона зазначила, що Олег Винник не коментує свого місцезнаходження, а тим більше інформації про своє повернення на Батьківщину.

Валерія також зазначила, що поки що жодних приїздів Олега Винника в Україну не планується, але щойно буде інформація про підготовку до туру, то співак обов'язково це повідомить ЗМІ і зробить він це особисто.

Барон також зазначила, що з початку повномасштабної війни в Україні Винник усіма силами намагається допомогти армії і віддає на це свої особисті заощадження.

Валерія Барон прокоментувала повернення Винника

Варто зазначити, що інформацію про благодійний тур почав поширювати відомий український пліткар Богдан Беспалов. Саме з його слів, усі українські ЗМІ припустили, що це можливо.

Як стверджує Беспалов, співак має намір саме під виглядом благодійності повернутися і на Батьківщину та зробити вигляд, ніби він і не "тікав" з України.

Ще наприкінці червня Олег Винник уперше вийшов на зв'язок і розповів коли та з ким виїхав з України. На той момент співак перебував у Німеччині разом зі своєю сім'єю. Як він стверджує, виїхав він туди 26 лютого, коли в Україні вже йшли активні бойові дії.

Співак зазначав, що тоді разом із собою він забрав багато інших людей. Нині ж він живе і працює над створенням нової музики в Німеччині.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий український продюсер поставив крапку в кар'єрі Олега Винника.