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Стало відомо, коли Олег Винник повернеться в Україну

Коли варто чекати Олега Винника в Україні
Фото: Instagram olegg.vynnyk | Олег Винник — повернення на сцену

У команді 50-річного співака прокоментували чутки про його повернення

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Ідеал українських жінок, 50-річний Олег Винник планує повернутися в Україну.

З'явився офіційний коментар надала представниця фан-клубу співака Валерія Барон каналу Музвар після чуток в українських ЗМІ про його повернення. Про це пише тг-канал МУЗВАР.

Вона зазначила, що Олег Винник не коментує свого місцезнаходження, а тим більше інформації про своє повернення на Батьківщину.

Валерія також зазначила, що поки що жодних приїздів Олега Винника в Україну не планується, але щойно буде інформація про підготовку до туру, то співак обов'язково це повідомить ЗМІ і зробить він це особисто.

Барон також зазначила, що з початку повномасштабної війни в Україні Винник усіма силами намагається допомогти армії і віддає на це свої особисті заощадження.

Валерія Барон прокоментувала повернення Винника Fullscreen
Валерія Барон прокоментувала повернення Винника
Валерія Барон прокоментувала повернення Винника

Варто зазначити, що інформацію про благодійний тур почав поширювати відомий український пліткар Богдан Беспалов. Саме з його слів, усі українські ЗМІ припустили, що це можливо.

Як стверджує Беспалов, співак має намір саме під виглядом благодійності повернутися і на Батьківщину та зробити вигляд, ніби він і не "тікав" з України.

Ще наприкінці червня Олег Винник уперше вийшов на зв'язок і розповів коли та з ким виїхав з України. На той момент співак перебував у Німеччині разом зі своєю сім'єю. Як він стверджує, виїхав він туди 26 лютого, коли в Україні вже йшли активні бойові дії.

Співак зазначав, що тоді разом із собою він забрав багато інших людей. Нині ж він живе і працює над створенням нової музики в Німеччині.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий український продюсер поставив крапку в кар'єрі Олега Винника.