"Він не повернеться": відомий український продюсер поставив крапку в кар'єрі Олега Винника

За словами Дениса Путінцева, Винник уже не зможе повернути свою популярність і в Україну він, найімовірніше, не повернеться.

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Український продюсер Денис Путінцев вважає, що "володар вовчиць", співак Олег Винник, який на початку війни виїхав у Німеччину, вже не повернеться в Україну. Про це він повідомив в інтерв'ю УНІАН.

Олег Винник Фото: Скриншот

За його словами, 49-річний український співак заробив достатньо грошей, щоб жити за кордоном і відкрити там невеликий бізнес. Продюсер вважає, що Винник вчинив мудріше, ніж його колеги із цеху, і його складно в чомусь звинуватити.

"Він виявився мудрішим за Потапа та не випускав патріотичні пісні, а просто мовчав і на щось чекав. Його складно в чомусь звинуватити. Він просто виявився якимось нейтральним мовчуном. Я думаю, що Винник уже й не повернеться в Україну. Він достатньо заробив для того, щоб жити в Європі. Він може там відкрити якийсь невеликий бізнес і залишитися жити".

Зокрема, Путінцев відповів, чи може Винник повернути колишню популярність у тому разі, якщо все ж таки зважиться повернутися на батьківщину.

"Точно ні. На його місце вже є кілька претендентів, які займуть цю нішу", — додав Путінцев.

Що відомо про Олега Винника

На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Олег Винник виїхав у Німеччину. Протягом року ходили різноманітні чутки про причини його мовчання. Пізніше свій від'їзд співак пояснив тим, що в нього серйозна хвороба, і за кордоном він нібито проходить лікування. Через рік після тривалої відсутності його помітили в Києві. Чим зараз займається Винник — невідомо.

Нагадаємо, Юрій Горбунов висловився щодо зникнення Олега Винника.