Олег Винник повернувся до України, — блогер (відео)

Людину, дуже схожу на відомого музиканта, помітили у столиці, коли він вирішував якісь питання по телефону.

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49-річного українського співака Олега Винника після тривалої відсутності було помічено в Києві. Про це повідомив у своєму YouTube-каналі блогер Ростислав Калацинський.

На відео, яке Калацинському надала підписниця, видно чоловіка з дуже схожою зачіскою та статурою, як у Винника. Він розмовляє по телефону і нервово озирається довкола, а коли помічає камеру, в той же момент іде в інший бік.

"Схоже, що вчора Винник прибув до Києва і зустрівся зі своїм продюсером. Винник розмовляє по телефону, поправляє куртку. Він нервує, озирається довкола, а коли помітив, що його знімають на камеру, почав йти в інший бік", — поділився припущеннями блогер.

Олега Винника після тривалої відсутності помітили в Києві. Або когось, на нього схожого

Одна з версій — музикант повернувся до України, щоб розірвати контракт зі своїм продюсером Олександром Горбенком. Про що раніше розповів Телеграм-канал Музвар.

"Останнім часом з Олегом немає тісних робочих відносин, думаю, це і так все бачать. Щодо прав на проект та музичний матеріал — вони фактично належать моїй компанії. Звернень на переспіви та використання образу артиста було кілька", — повідомив Олександр Горбенко.

Імовірно, після розриву контракту Винник не зможе виконувати свої хіти на сцені.

Співак зник із публічного інфополя ще навесні 2022. Протягом року ходили різноманітні чутки про причини його мовчання, включаючи інформацію про важку хворобу. Сам Винник офіційно домислів у мережі не коментував.

Нагадаємо, Юрій Горбунов висловився з приводу зникнення Олега Винника.

Також Фокус писав про дивне повернення Олега Винника у соцмережі.