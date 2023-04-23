Олег Винник вернулся в Украину, — блогер (видео)

Человека, очень похожего на известного музыканта, заметили в столице, когда он решал какие-то вопросы по телефону.

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49-летний украинский певец Олег Винник после длительного отсутствия был замечен в Киеве. Об этом сообщил в своем YouTube-канале блогер Ростислав Калацинский.

На видео, которое Калацинскому предоставила подписчица, видно мужчину с очень похожей прической и c телосложением, как у Винника. Он разговаривает по телефону и нервно оглядывается вокруг, а когда замечает камеру, в тот же момент уходит в другую сторону.

"Похоже, что вчера Винник прибыл в Киев и встретился со своим продюсером. Винник разговаривает по телефону, поправляет куртку. Он нервничает, оглядывается вокруг, а когда заметил, что его снимают на камеру, начал идти в другую сторону", — поделился предположениями блогер.

Олега Винника после длительного отсутствия заметили в Киеве. Или кого-то, на него похожего

Одна из версий — музыкант вернулся в Украину, чтобы расторгнуть контракт со своим продюсером Александром Горбенко. О чем раньше рассказал Телеграм-канал Музвар.

"В последнее время с Олегом нет тесных рабочих отношений, думаю, это и так все видят. Что касается прав на проект и музыкальный материал — они фактически принадлежат моей компании. Обращений на перепевы и использование образа артиста было несколько", — сообщил Александр Горбенко.

Вероятно, после разрыва контракта Винник не сможет исполнять свои хиты на сцене.

Певец исчез из публичного инфополя еще весной 2022. В течение года ходили разнообразные слухи о причинах его молчания, включая информацию о тяжелой болезни. Сам Винник официально домыслы в Сети не комментировал.

Напомним, Юрий Горбунов высказался по поводу исчезновения Олега Винника.

Также Фокус писал о странном возвращении Олега Винника в соцсети.