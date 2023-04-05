"Трубку не берет": Юрий Горбунов прокомментировал исчезновение Олега Винника (видео)

Музыкант исчез из украинского инфопространства с началом полномасштабного вторжения.

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Украинский телеведущий Юрий Горбунов прокомментировал исчезновение Олега Винника. Своими мыслями актер поделился в новом интервью Славе Демину.

По словам Горбунова, он не знает, где находится его друг Олег Винник.

"Мы друзья. Нужно было как-то объяснить все это. Нельзя исчезать. Я не знаю, где он. Я пытался. Олег трубку не берет, а 100 раз ты звонить не будешь. Просто мне кажется, это нужно было сделать по-другому", — отметил Юрий Горбунов.

Олег Винник исчез из публичного пространства с началом полномасштабной войны РФ против Украины. Ряд его коллег настаивает на том, что музыкант тяжело болеет и проходит лечение в Германии.

Юрий Горбунов дал новое интервью

Также известно, что украинский певец активно помогает ВСУ, передавая необходимые снаряжения. Об этом не раз рассказывал в своих соцсетях муж Оксаны Билозир Роман Недзельский.

Олег Винник

В соцсетях Винника последний пост датируется 24 апреля 2022 года — день православной Пасхи. Тогда артист поздравил своих подписчиков с праздником и после этого не выходил на связь.

Напомним, как сейчас выглядит Олег Винник.

Также Фокус писал о другом мнении по поводу исчезновения Олега Винника из украинского инфопространства.