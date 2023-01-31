"У него перерыв": Что произошло с Олегом Винником

Музыкант долгое время не появлялся в украинском инфопространстве.

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Стало известно, что произошло с Олегом Винником. Об этом рассказывает телеведущая Мила Еремеева.

Звезда экрана подтвердила ранее обнародованную информацию о том, что у певца проблемы со здоровьем. Говоря о том, стоит ли брать Винника в новый украинский шоу-бизнес, телеведущая отметила, что ему сейчас явно не до этого.

"Я знаю, что с ним происходит сейчас… Там дело не в каких-то патриотических историях, нет. Олег — он украинский артист, он поддерживает Украину. Но пока у него перерыв, связанный абсолютно со здоровьем и всем остальным", — призналась Мила Еремеева.

[ + – ] Мила Еремеева

Особое внимание к персоне Олега Винника спровоцировано молчанием артиста о российско-украинской полномасштабной войне. С весны 2022 года музыкант не активен в соцсетях. Известно, что он находится в Европе на лечении. По словам его близких, у певца серьезные проблемы со здоровьем.

Впрочем, Винник активно помогает украинской армии, передавая необходимое снаряжения. Об этом часто рассказывает в своих соцсетях муж Оксаны Билозир Роман Недзельский.

[ + – ] Олег Винник Фото: Instagram olegg.vynnyk

Напомним, в какой европейской стране находится Олег Винник.

Также Фокус писал о том, как сейчас выглядит Олег Винник.