"У него перерыв": Что произошло с Олегом Винником
Музыкант долгое время не появлялся в украинском инфопространстве.
Стало известно, что произошло с Олегом Винником. Об этом рассказывает телеведущая Мила Еремеева.
Звезда экрана подтвердила ранее обнародованную информацию о том, что у певца проблемы со здоровьем. Говоря о том, стоит ли брать Винника в новый украинский шоу-бизнес, телеведущая отметила, что ему сейчас явно не до этого.
"Я знаю, что с ним происходит сейчас… Там дело не в каких-то патриотических историях, нет. Олег — он украинский артист, он поддерживает Украину. Но пока у него перерыв, связанный абсолютно со здоровьем и всем остальным", — призналась Мила Еремеева.
Особое внимание к персоне Олега Винника спровоцировано молчанием артиста о российско-украинской полномасштабной войне. С весны 2022 года музыкант не активен в соцсетях. Известно, что он находится в Европе на лечении. По словам его близких, у певца серьезные проблемы со здоровьем.
Впрочем, Винник активно помогает украинской армии, передавая необходимое снаряжения. Об этом часто рассказывает в своих соцсетях муж Оксаны Билозир Роман Недзельский.
Напомним, в какой европейской стране находится Олег Винник.
Также Фокус писал о том, как сейчас выглядит Олег Винник.