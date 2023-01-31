"У нього перерва": Що сталося з Олегом Винником
Музикант тривалий час не з'являвся в українському інфопросторі.
Стало відомо, що насправді сталося з Олегом Винником. Про це розповідає телеведуча Міла Єрємєєва.
Зірка екрану підтвердила раніше оприлюднену інформацію про те, що у співака проблеми зі здоров'ям. Говорячи про те, чи варто "брати" Винника в новий український шоу-бізнес, телеведуча зазначила, що йому зараз явно не до цього.
"Я знаю, що з ним відбувається зараз… Там справа не в якихось патріотичних історіях, ні. Олег — він український артист, він підтримує Україну. Але поки у нього перерва, пов'язана абсолютно зі здоров'ям і всім іншим", — зізналася Міла Єрємєєва.
Особлива увага до персони Олега Винника спровокована мовчанням артиста про російсько-українську повномасштабну війну. З весни 2022 музикант не активний у соцмережах. Відомо, що він перебуває у Європі на лікуванні. За словами його близьких, співак має серйозні проблеми зі здоров'ям.
Втім, Винник активно допомагає українській армії, передаючи необхідні спорядження. Про це часто розповідає у своїх соцмережах чоловік Оксани Білозір Роман Недзельський.
Нагадаємо, у якій європейській країні перебуває Олег Винник.
Також Фокус писав про те, який вигляд Олег Винник має наразі.