"Слухавку не бере": Юрій Горбунов прокоментував зникнення Олега Винника (відео)

Музикант зник з українського інфопростору з початком повномасштабного вторгнення.

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Український телеведучий Юрій Горбунов прокоментував зникнення Олега Винника. Своїми думками актор поділився у новому інтервʼю Славі Дьоміну.

За словами Горбунова, наразі він не знає, де перебуває його друг Олег Винник.

"Ми друзі. Потрібно було якось пояснити все це. Не можна зникати. Я не знаю, де він. Я намагався. Олег слухавку не бере, а 100 разів ти дзвонити не будеш. Просто мені здається, це потрібно було зробити по-іншому", — зазначив Юрій Горбунов.

Олег Винник зник з публічного простору з початком повномасштабної війни РФ проти України. Низка його колег наполягає на тому, що музикант важко хворіє та проходить лікування у Німеччині.

Юрій Горбунов дав нове інтервʼю

Також відомо, що український співак активно допомагає ЗСУ, передаючи необхідні спорядження. Про це не раз розповідав у своїх соцмережах чоловік Оксани Білозір Роман Недзельський.

Олег Винник

У соцмережах Винника останній допис датується 24 квітня 2022 — день православного Великодня. Тоді артист привітав своїх підписників зі святом і після цього не виходив на звʼязок.

Нагадаємо, як зараз виглядає Олег Винник.

Також Фокус писав про іншу думку щодо зникнення Олега Винника з українського інфопростору.