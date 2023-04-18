Олег Винник вернулся в соцсети через год после исчезновения

Музыкант удивил своих фанатов странными действиями.

Related video

49-летний украинский певец Олег Винник впервые через год вернулся в соцсети. Активность была зафиксирована на Instagram-странице артиста.

Музыкант, который почти ровно год не постил ничего в свой аккаут с 936 тысячами фолловеров, удалил почти все публикации. На странице Винника осталось всего три поста. Но исчезли видеообращения музыканта о войне в Украине, а именно ролики, записанные для матерей российских и белорусских матерей с призывом не отпускать своих сыновей на войну в Украине.

Впрочем, на главном изображении профиля осталась желто-синяя фотография с призывом остановить российскую агрессию в Украине.

Олег Винник вернулся в соцсети

Олег Винник исчез с публичного поля еще весной 2022 года. В последний раз он опубликовал поздравление украинцев с православной Пасхой 24 апреля. После этого только муж Оксаны Билозир Роман Недзельский показывал фотографии с музыкантом и рассказывал о его помощи ВСУ.

Сообщалось, что Винник находится на лечении в Германии и всячески поддерживает Украину.

Напомним, что произошло с Олегом Винником, по мнению известной телеведущей.

Также Фокус писал о комментарии Юрия Горбунова по поводу исчезновения с публичного поля Олега Винника.