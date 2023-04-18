Олег Винник повернувся у соцмережі через рік після зникнення

Музикант спантеличив своїх фанатів дивними діями.

Related video

49-річний український співак Олег Винник уперше за рік повернувся у соцмережі. Активність була зафіксована на Instagram-сторінці артиста.

Музикант, який майже рівно рік не постив нічого у свій акаут з 936 тисячами фоловерів, повидаляв практично всі публікації. На сторінці Винника залишилися лише три пости. Натомість зникли відеозвернення музиканта щодо війни в Україні, а саме ролики, записані для матерів російських та білоруських матерів із закликом не відпускати своїх синів на війну в Україні.

Втім, на головному зображенні профілю залишилася жовто-блакитна фотографіч із закликом зупинити російську агресію в Україні.

Олег Винник повернувся в соцмережі

Олег Винник зник з публічного поля ще навесні 2022. Востаннє він опублікував привітання українців з православним Великоднем 24 квітня. Після того лише чоловік Оксани Білозір Роман Недзельський показував світлини з музикантом та розповідав про його допомогу ЗСУ.

Повідомлялося, що Винник перебуває на лікуванні в Німеччині та всіляко підтримує Україну.

Нагадаємо, що сталося з Олегом Винником, на думку відомої телеведучої.

Також Фокус писав про коментар Юрія Горбунова з приводу зникнення з публічного поля Олега Винника.