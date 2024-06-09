Танцы, шоу и стендапы: кто из украинских артистов выехал за границу из-за войны (фото, видео)

Артисты, уехавшие за границу, ведут страницы в соцсетях, рассказывая о своей жизни. Их соотечественники далеко не всегда лестно отзываются о сбежавших.

После вторжения ВС РФ в Украину немало известных людей взяли в руки оружие и встали на защиту родины от российских оккупантов. Однако были и те, кто, сделав успешную карьеру в нашей стране, с началом войны выехал за границу. УНИАН собрал самых известных "довоенных" артистов-мужчин, которые сейчас не в Украине.

Влад Яма

Украинский хореограф, который был судьей телевизионных проектов "Танцуют все!", "Украина имеет талант", "Танцы со звездами" и "Модель XL" выехал из Украины 24 февраля 2024 года. Как пишет издание, позже он рассказывал, что в первые дни полномасштабного вторжения был в Запорожской области, где помогал эвакуироваться своим родителям.

Влад Яма выехал в США после нападения России на Украину Фото: vladyama_official

В свое время СМИ со ссылкой на инсайдеров писали о том, что хореограф якобы дал взятку за то, чтобы его выпустили за границу.

В комментариях на странице Ямы многие до сих пор критикуют хореографа за то, что он сбежал.

Яма не отвечает на хейт и критику, редко появляясь в сети, но в посте от 19 февраля прошлого года сообщил, что участвовал в полумарафоне.

"Здесь, в Соединенных Штатах, хотим не только напомнить о войне на Украине, но и помочь тем, кто от нее пострадал. Это мой первый личный сбор. Для детей-спортсменов, потерявших родителей в результате военных действий. Эти маленькие герои живут в спорт-интернатах и ​​продолжают тренироваться. Так давайте вместе задонатим и купим им спортивную обувь!", – говорится в публикации.

Хореограф поучаствовал в полумарафоне Фото: vladyama_official

На вопросы подписчиков о том, где он сейчас и чем занимается, Влад написал, что живет в Майами, преподает в американских студиях и дает частные мастер-классы.

Хореограф рассказал, где живет и чем занимается в США Фото: vladyama_official

Собирается ли он возвращаться в Украину после войны, неизвестно.

Потап

Алексей Потапенко, он же Потап, после начала войны, которая застала его и Настю Каменских в Испании, большую часть времени проводит за границей. В феврале 2024 года артист сообщил, что летит в Колумбию для развития своей карьеры. Там он якобы планировал познакомиться с местными звездами и поработать с ними. Позже Потап сообщил, что живет в Испании, а затем перебрался в Болгарию.

В сентябре 2022 года он вернулся в Украину и во время интервью рассказал, что вместе с женой Настей Каменских побывал во многих странах — от Польши до Латинской Америки. Рэпер уверял, что его команда давала благотворительные концерты, переводя деньги на нужды Украины. В октябре того же года он поделился, что рвался попасть на фронт, однако отец сказал ему для начала записаться в ТРО.

В феврале 2023 он попал в скандал, записав песню о волонтерах, и украинцев возмутили строки, где говорится о девушке, которая "ночи провела с ребятами, бойцами, волонтерила".

Совсем недавно рэпер попал в новый скандал. В апреле в афише, которая была обнародована на официальном сайте организаторов, концерт Потапа в городе Оффенбах (Германия) анонсировали как "RUSSIAN RETRO". Также на ней указано, что рэпер будет исполнять русскоязычные хиты из репертуаров групп "Потап и Настя", "Время и Стекло", "Mozgi".

Позже Алексей отреагировал на хейт и заявил, что афишу с ним не согласовывали.

Последний громкий скандал Потапа – комментарий по поводу умершей российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Алексей заявил, что ничего подобного он не говорил, а новость, распространенная росСМИ, – это ИПСО. Музыкант также заверил, что дружил с актрисой. Несмотря на опровержение, на него обрушилась масса гневных комментариев.

Александр Эллерт

Шоумен и юморист, а также экс-бойфренд актрисы Ксении Мишиной Александр Эллерт, который раньше писал шутки для "Квартала 95", уехал из Украины в США летом 2022 года. Он участвовал в концерте по случаю Дня Независимости Украины в США, а потом решил не возвращаться на родину.

"Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также во время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, Квартал 95, президент любой страны, Доктор Стрэндж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат… никакого отношения к моему пересечению границы не имеют", – писал в своем Instagram Эллерт.

Эллерт постоянно выступает со своими стендапами за рубежом, причем проводит их на русском языке, за что стабильно получает волну критики в свой адрес.

Ранее Фокус писал, когда Олег Винник вернется в Украину. С начала полномасштабного вторжения артист жил за границей.