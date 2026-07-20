Влад Яма из США в двух словах высказался о последних событиях в Украине (фото)
Хореограф и бывший судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма, который во время войны покинул Украину и сейчас проживает в США, отреагировал на последний массированный российский обстрел Киева.
Танцор опубликовал в Instagram видео последствий удара, сопроводив его лаконичной подписью.
Влад Яма отреагировал на обстрел Киева
"Искренние соболезнования!" — написал Яма.
Эти слова практически невозможно прочитать из-за того, что они расположены внизу, под другими элементами интерфейса социальной сети.
На видео видны последствия баллистического удара по Киеву 19 июля. В тот день россияне разрушили склад издательства "Книголав", уничтожив 250 тысяч книг.
Чем занимается Яма в США
Известный танцор уехал из Украины после начала полномасштабной войны. В США он поселился в Майами.
Шоумен продолжает заниматься хореографией за океаном. Яма проводит частные уроки танцев в студиях и на дому у клиентов, работает в Miami Dance Academy, а также пробует себя в роли диджея.
Кроме того, украинец говорит, что проводит благотворительные мероприятия в поддержку ВСУ.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Влад Яма, который покинул страну после начала полномасштабного вторжения России и теперь живет и работает в США, неожиданно напомнил о своей успешной карьере на родине.
- Шоумен из-за рубежа "подколол" украинцев, которые спросили его о возвращении домой.
Кроме того, украинец выступил диджеем на "русской вечеринке" в клубе Чикаго.