Влад Яма из США в двух словах высказался о последних событиях в Украине (фото)

Хореограф и бывший судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма, который во время войны покинул Украину и сейчас проживает в США, отреагировал на последний массированный российский обстрел Киева.

Танцор опубликовал в Instagram видео последствий удара, сопроводив его лаконичной подписью.

Влад Яма отреагировал на обстрел Киева

"Искренние соболезнования!" — написал Яма.

Эти слова практически невозможно прочитать из-за того, что они расположены внизу, под другими элементами интерфейса социальной сети.

На видео видны последствия баллистического удара по Киеву 19 июля. В тот день россияне разрушили склад издательства "Книголав", уничтожив 250 тысяч книг.

Фото: Instagram

Чем занимается Яма в США

Известный танцор уехал из Украины после начала полномасштабной войны. В США он поселился в Майами.

Шоумен продолжает заниматься хореографией за океаном. Яма проводит частные уроки танцев в студиях и на дому у клиентов, работает в Miami Dance Academy, а также пробует себя в роли диджея.

Відео дня

Кроме того, украинец говорит, что проводит благотворительные мероприятия в поддержку ВСУ.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Влад Яма, который покинул страну после начала полномасштабного вторжения России и теперь живет и работает в США, неожиданно напомнил о своей успешной карьере на родине.

Шоумен из-за рубежа "подколол" украинцев, которые спросили его о возвращении домой.

Кроме того, украинец выступил диджеем на "русской вечеринке" в клубе Чикаго.