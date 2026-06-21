Ностальгирует по Украине в США: Влад Яма неожиданно напомнил о своем участии в "Танцах со звездами"
Украинский хореограф Влад Яма, который покинул страну после начала полномасштабного вторжения России и теперь живет и работает в США, неожиданно напомнил о своей успешной карьере на родине.
В субботу он опубликовал в сторис в Instagram архивную фотографию, сделанную во время съемок популярного развлекательного шоу "Танцы со звездами". Именно благодаря этому проекту Яма обрел славу и стал узнаваемым в Украине.
На этом снимке Влад Яма запечатлен вместе с примой-балериной Екатериной Кухар и певцом Дмитрием Монатиком. При этом хореограф не написал ни слова, объясняющего, почему он вдруг опубликовал фотографию из архива.
Стоит отметить, что Яма после переезда в США редко делится подобными воспоминаниями.
Чем занимается Влад Яма в США
Известный хореограф покинул Украину ещё после начала полномасштабной войны. В США он поселился в Майами.
Яма продолжает заниматься хореографией в Америке. Хореограф проводит частные уроки танцев в студиях и на дому у клиентов, работает в Miami Dance Academy, а также пробует себя в роли диджея. Кроме того, он участвует в различных культурных мероприятиях, в частности его видели на фестивале Burning Man.
Кроме того, хореограф рассказал, что проводит благотворительные мероприятия в поддержку Вооружённых сил Украины.
Напомним, ранее "Фокус" писал, что:
- Влад Яма из-за границы "подколол" украинцев, которые спросили его о возвращении домой;
- Влад Яма выступил диджеем на "российской вечеринке" в клубе "Чикаго".
Кроме того, ранее "Фокус" рассказывал, какие звезды уехали из Украины за границу во время войны.