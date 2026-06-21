Ностальгирует по Украине в США: Влад Яма неожиданно напомнил о своем участии в "Танцах со звездами"

Украинский хореограф Влад Яма, который покинул страну после начала полномасштабного вторжения России и теперь живет и работает в США, неожиданно напомнил о своей успешной карьере на родине.

В субботу он опубликовал в сторис в Instagram архивную фотографию, сделанную во время съемок популярного развлекательного шоу "Танцы со звездами". Именно благодаря этому проекту Яма обрел славу и стал узнаваемым в Украине.

На этом снимке Влад Яма запечатлен вместе с примой-балериной Екатериной Кухар и певцом Дмитрием Монатиком. При этом хореограф не написал ни слова, объясняющего, почему он вдруг опубликовал фотографию из архива.

Влад Яма во время съемок "Танцев со звездами"

Стоит отметить, что Яма после переезда в США редко делится подобными воспоминаниями.

Чем занимается Влад Яма в США

Известный хореограф покинул Украину ещё после начала полномасштабной войны. В США он поселился в Майами.

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Яма продолжает заниматься хореографией в Америке. Хореограф проводит частные уроки танцев в студиях и на дому у клиентов, работает в Miami Dance Academy, а также пробует себя в роли диджея. Кроме того, он участвует в различных культурных мероприятиях, в частности его видели на фестивале Burning Man.

Кроме того, хореограф рассказал, что проводит благотворительные мероприятия в поддержку Вооружённых сил Украины.

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