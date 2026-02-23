Певцы, блогеры и комики: кто из украинских звезд уехал за границу во время войны (фото)

Полномасштабная война стала испытанием не только для государства, но и для общества. Пока одни украинцы присоединились к обороне страны, другие — выехали за границу, что вызвало волну дискуссий и критики.

После 24 февраля 2022 года немало известных и влиятельных украинцев по разным причинам оказались за пределами Украины. Фокус рассказывает, кто из украинских знаменитостей сейчас живет или работает за пределами страны и как они объясняют свой выезд.

Потап и Настя Каменских

Рэпер и продюсер Алексей Потапенко встретил начало полномасштабного вторжения за рубежом и с тех пор большую часть времени проводит вне Украины. Артист уверяет, что имеет законные основания пересекать границу. Мол, заработанные средства направляет на помощь военным и благотворительным организациям.

Вместе с Настей музыкант уехал в Испанию незадолго до начала большой войны. Впоследствии он окончательно сосредоточился на работе за рубежом, создав музыкальный проект Slavic Balagan, с которым гастролирует по Европе.

Настя Каменских некоторое время жила между Украиной и Испанией, однако после ряда скандалов вокруг концертов в США также сосредоточилась на международной карьере.

Алина Паш

Певица, которая победила в Нацотборе на "Евровидение-2022", сейчас живет в США, где продолжает музыкальную карьеру. Она также участвует в благотворительных концертах в поддержку Украины в разных странах. В феврале 2026 года запланировано ее выступление в Братиславе.

Влад Яма

Хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" выехал из Украины в первые часы вторжения вместе с семьей и сейчас проживает в США. По словам Ямы, он покинул страну законно и занимается благотворительностью, собирая средства для ВСУ.

Впрочем, в соцсетях его часто критикуют за демонстрацию комфортной жизни за рубежом.

Сергей и Снежана Бабкины

Музыкант вместе с семьей проживает в Германии. Бабкин гастролирует по Европе и США, иногда исполняя русскоязычные песни, что вызывает споры среди украинцев.

Летом 2024 года супруги приезжали в Харьков и оказались в эпицентре российской атаки. Однако уже осенью Снежана Бабкина заявила, что не будет показывать войну в своих соцсетях.

Валерий Жидков

Комик, известный под псевдонимом "Тамбовский волк", перестал появляться в проектах "Квартала 95". По словам коллег, он покинул Украину без предупреждения.

Последние данные соцсетей свидетельствуют, что юморист может находиться в США.

Kyivstoner

Рэпер и блогер в начале вторжения был в Украине, но впоследствии переехал в США. Его жена объяснила, что он имеет американское гражданство, поэтому выезд был законным. По ее словам, артист помогает Украине финансово. Сейчас певец, вероятно, проживает в Словакии.

Юлия Санина и Вал Бебко

Фронтвумен The Hardkiss вместе с мужем выехала за границу еще до начала полномасштабной войны и после вторжения решила остаться там. Певица объясняет, что занимается благотворительностью и регулярно собирает средства для украинских военных.

Александр Эллерт

Шоумен уехал в Калифорнию летом 2022 года и остался там работать. Эллерт заявил, что пересек границу в соответствии с законодательством и дважды возвращался в Украину после этого.

В США он выступает со стендапом, однако часто становится объектом критики из-за использования русского языка в выступлениях.

Александр Волошин

Блогер сообщил о выезде в 2024 году, объяснив решение несогласием с системой и ограничением свободы слова. Он заявил, что возвращаться пока не планирует, но обещает помогать армии дистанционно.

Олег Винник

Певец уехал в Германию 26 февраля 2022 года, где проживал и раньше. Долгое время артист не появлялся публично, что вызвало слухи и критику.

Впоследствии он заявил, что не убегал, а вернулся в страну, где проживал много лет, и продолжает поддерживать Украину из-за рубежа. Сейчас певец возобновил концертную деятельность в Европе.

