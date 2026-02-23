Співаки, блогери і коміки: хто з українських зірок виїхав за кордон під час війни (фото)

Повномасштабна війна стала випробуванням не лише для держави, а й для суспільства. Поки одні українці долучилися до оборони країни, інші — виїхали за кордон, що викликало хвилю дискусій і критики.

Після 24 лютого 2022 року чимало відомих та впливових українців з різних причин опинилися поза межами України. Фокус розповідає, хто з українських знаменитостей нині живе або працює за межами країни та як вони пояснюють свій виїзд.

Потап і Настя Каменських

Репер і продюсер Олексій Потапенко зустрів початок повномасштабного вторгнення за кордоном і відтоді більшість часу проводить поза Україною. Артист запевняє, що має законні підстави перетинати кордон. Мовляв, зароблені кошти спрямовує на допомогу військовим і благодійним організаціям.

Разом з Настею музикант виїхав до Іспанії незадовго до початку великої війни. Згодом він остаточно зосередився на роботі за кордоном, створивши музичний проєкт Slavic Balagan, з яким гастролює Європою.

Настя Каменських певний час жила між Україною та Іспанією, однак після низки скандалів навколо концертів у США також зосередилася на міжнародній кар’єрі.

Потап і Настя Каменських Фото: Instagram

Аліна Паш

Співачка, яка перемогла у Нацвідборі на "Євробачення-2022", нині мешкає у США, де продовжує музичну кар’єру. Вона також бере участь у благодійних концертах на підтримку України в різних країнах. У лютому 2026 року запланований її виступ у Братиславі.

Аліна Паш Фото: Instagram

Влад Яма

Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" виїхав з України у перші години вторгнення разом із родиною та нині проживає у США. За словами Ями, він залишив країну законно та займається благодійністю, збираючи кошти для ЗСУ.

Утім, у соцмережах його часто критикують за демонстрацію комфортного життя за кордоном.

Влад Яма з дружиною Фото: Instagram

Сергій і Сніжана Бабкіни

Музикант разом із родиною проживає у Німеччині. Бабкін гастролює Європою та США, інколи виконуючи російськомовні пісні, що викликає суперечки серед українців.

Влітку 2024 року подружжя приїжджало до Харкова та опинилося в епіцентрі російської атаки. Однак уже восени Сніжана Бабкіна заявила, що не показуватиме війну у своїх соцмережах.

Сніжана і Сергій Бабкіни Фото: Instagram

Валерій Жидков

Комік, відомий під псевдонімом "Тамбовський вовк", перестав з’являтися у проєктах "Кварталу 95". За словами колег, він залишив Україну без попередження.

Останні дані соцмереж свідчать, що гуморист може перебувати у США.

Валерій Жидков Фото: Instagram

Kyivstoner

Репер і блогер на початку вторгнення був в Україні, але згодом переїхав до США. Його дружина пояснила, що він має американське громадянство, тому виїзд був законним. За її словами, артист допомагає Україні фінансово. Зараз співак, ймовірно, проживає у Словаччині.

Kyivstoner Фото: Instagram

Юлія Саніна і Вал Бебко

Фронтвумен The Hardkiss разом із чоловіком виїхала за кордон ще до початку повномасштабної війни та після вторгнення вирішила залишитися там. Співачка пояснює, що займається благодійністю і регулярно збирає кошти для українських військових.

Юлія Саніна з чоловіком Валерієм Бебко Фото: Instagram

Олександр Еллерт

Шоумен виїхав до Каліфорнії влітку 2022 року та залишився там працювати. Еллерт заявив, що перетнув кордон відповідно до законодавства і двічі повертався в Україну після цього.

У США він виступає зі стендапом, однак часто стає об’єктом критики через використання російської мови у виступах.

Олександр Еллерт Фото: Instagram

Олександр Волошин

Блогер повідомив про виїзд у 2024 році, пояснивши рішення незгодою із системою та обмеженням свободи слова. Він заявив, що повертатися поки не планує, але обіцяє допомагати армії дистанційно.

Олександр Волошин Фото: Instagram

Олег Винник

Співак виїхав до Німеччини 26 лютого 2022 року, де проживав і раніше. Тривалий час артист не з’являвся публічно, що спричинило чутки та критику.

Згодом він заявив, що не тікав, а повернувся до країни, де проживав багато років, і продовжує підтримувати Україну з-за кордону. Нині співак відновив концертну діяльність у Європі.

Олег Винник Фото: Instagram

