Переможець "Холостячки" зі Златою Огнєвіч долучився до лав ЗСУ: чому прийняв таке рішення
Переможець другого сезону романтичного реаліті "Холостячка", де головною героїнею була Злата Огнєвіч, Андрій Задворний повідомив про мобілізацію до війська. Підприємець заявив, що відтепер служить у підрозділі Національної гвардії України.
Про своє рішення 37-річний Задворний розповів особисто в Instagram, пояснивши, чому вирішив змінити волонтерство на службу.
"Долучився до війська, мобілізувався у легендарний підрозділ НГУ. Як волонтер, внутрішньо себе давно вичерпав, розумію що потрібен тут і саме тут можу бути ефективним. За роки війни я дуже чітко зрозумів де мій дім, де я відчуваю себе на своєму місці. Вірю, що нам потрібно відбитися, щоб відбутися", — наголосив підприємець.
Що відомо про Андрія Задворного
Андрій виріс у родині, пов’язаній із військовою та творчою сферами: його батько був військовим, а мати працювала музичним керівником. За освітою він юрист. Широку популярність здобув у 2021 році після участі в шоу "Холостячка", де у фіналі його обрала співачка Злата Огнєвіч, однак після завершення проєкту пара розійшлася.
До повномасштабного вторгнення Росії Задворний займався бізнесом. З початком великої війни він активно долучився до волонтерського руху та допомагав українським військовим, а тепер вирішив приєднатися до Сил оборони особисто.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Нардеп Ярослав Железняк з'ясував, що колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак не проходить військову службу. Хоча обіцяв після звільнення "піти на фронт".
- Репер Міша Правильний мобілізувався до Сил оборони.
Крім того, після двох невдалих спроб комік "Ліги сміху" Кирило Ганін мобілізувався до ЗСУ.