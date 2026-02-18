Победитель "Холостячки" со Златой Огневич вступил в ряды ВСУ: почему принял такое решение

Победитель второго сезона романтического реалити "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич, Андрей Задворный сообщил о мобилизации в армию. Предприниматель заявил, что отныне служит в подразделении Национальной гвардии Украины.

О своем решении 37-летний Задворный рассказал лично в Instagram, объяснив, почему решил сменить волонтерство на службу.

"Присоединился к армии, мобилизовался в легендарное подразделение НГУ. Как волонтер, внутренне себя давно исчерпал, понимаю что нужен здесь и именно здесь могу быть эффективным. За годы войны я очень четко понял где мой дом, где я чувствую себя на своем месте. Верю, что нам нужно отбиться, чтобы состояться", — подчеркнул предприниматель.

Что известно об Андрее Задворном

Андрей вырос в семье, связанной с военной и творческой сферами: его отец был военным, а мать работала музыкальным руководителем. По образованию он юрист. Широкую известность получил в 2021 году после участия в шоу "Холостячка", где в финале его выбрала певица Злата Огневич, однако после завершения проекта пара разошлась.

До полномасштабного вторжения России Задворный занимался бизнесом. С началом большой войны он активно включился в волонтерское движение и помогал украинским военным, а теперь решил присоединиться к Силам обороны лично.

