Ностальгує за Україною у США: Влад Яма раптом нагадав про свою участь у "Танцях з зірками"

Український хореограф Влад Яма, який покинув країну після початку повномасштабного вторгнення Росії і тепер живе та працює у США, раптом нагадав про свою успішну кар'єру на батьківщині.

У суботу він поширив у сторіс в Isntagram архівну фотографію, зроблену під час зйомок популярного розважального шоу "Танці із зірками". Саме завдяки цьому проєкту Яма здобув славу і став впізнаваним в Україні.

На цьому кадрі Влад Яма зображений разом із примою-балериною Катериною Кухар та співаком Дмитром Монатіком. Хореограф при цьому не написав жодного слова, яке б пояснювало, чому він раптом поширив фотографію з архіву.

Влад Яма під час зйомок "Танців з зірками"

Варто зауважити, що Яма після виїзду у США рідко ділиться подібними спогадами.

Чим Влад Яма займається у Штатах

Відомий хореограф виїхав з території України ще після початку повномасштабної війни. У Штатах він зупинився в Маямі.

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Яма продовжує займатися хореографією в Америці. Хореограф проводить приватні заняття з танців у студіях та вдома у клієнтів, працює в Miami Dance Academy, а також пробує себе у ролі диджея. Також він бере участь у різноманітних культурних заходах, зокрема був помічений на фестивалі Burning Man.

Також хореограф розповідав, що проводить благодійні заходи на підтримку Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також раніше Фокус згадував, які зірки виїхали з України за кордон під час війни.