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МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни Отставка Михаила Федорова

На фоне митингов: Астафьева жестко раскритиковала коллег, которые хвастаются светской жизнью

Даша Астафьева о коллегах из шоу-бизнеса, которые хвастаются роскошью в соцсетях
Даша Астафьева раскритиковала публичных людей, которые не ведут прямые трансляции митингов и собраний | Фото: Instagram

Украинская певица и модель Даша Астафьева резко осудила коллег по шоу-бизнесу, которые продолжают показывать роскошный образ жизни вместо освещения важных общественных событий и митингов. Она возмутилась тем, что во время протестов против отставки министра обороны Михаила Федорова представители индустрии отдали предпочтение светским мероприятиям и презентациям клипов.

В свежем выпуске "Гончарова podcast" артистка призналась, что её искренне удивляет отсутствие сформировавшейся гражданской позиции у многих публичных личностей на пятый год полномасштабной войны. Для самой Астафьевой ежедневная информационная поддержка военных и распространение призывов о пожертвованиях давно стали приоритетом.

"У меня отработанная схема: я публикую сбор средств, а в следующем сторис прошу вернуться и сделать пожертвование. Мы просто утонем в премьерах клипов и новых шоу, если не будем поддерживать сбор средств", — подчеркнула звезда.

Астафьева отметила, что видит в соцсетях своих коллег с бокалами шампанского на показах новых коллекций, однако почти никого из них не встретила на "картонной площади" против отставки Федорова. Из-за равнодушия и отсутствия критического мышления в окружении певица уже прекратила общение с 90% своих бывших друзей, назвав их поведение недопустимым для нынешних реалий.

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