"Тревога, приехали": солист группы "Ногу свело" рассказал, как пережил ракетный обстрел Киева

Макс Покровский, который известен своей поддержкой Украины, сейчас на гастролях. Во время массированного ракетного обстрела в ночь на 5 августа он был в Киеве.

Фронтмен группы "Ногу свело" опубликовал пост утром 5 августа сразу после того, как россияне атаковали Киев и область баллистическими ракетами.

Фронтмен "Ногу свело" был в Киеве во время атаки

"Это мое первое утро в Киеве. Первое лет за пятнадцать, а то и больше. А вчера была, соответственно, первая ночь. Она не была доброй. Была очень серьезная атака и баллистических ракет, и дронов", - рассказал Макс Покровский.

Сначала с другими музыкантами был в своем номере, потом они спустились в убежище. У своего англоязычного коллеги-музыканта Криса Макс Покровский поинтересовался, как ему ночь в Киеве под ракетными ударами россиян и тот мрачно пошутил, что играл Call of Duty у себя в комнате, когда начался обстрел.

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"Когда услышал воздушную тревогу, подумал, что это звуки из моей видеоигры. А потом мне говорят: "Йо, Крис, убирайся оттуда нахрен!" – рассказал музыкант.

Макс Покровский и музыканты "Ногу свело" были в Киеве во время атаки россиян

Ранее Макс Покровский опубликовал ироничный пост, в котором прокомментировал происходящее в России: "Гопники во власти продолжают крутить одну и ту же шарманку. И некоторые представители народа вдруг заметили, что идет война, и оказывается, что она им не нужна. Но вы же хотели быть вне политики, и успешно игнорировали все, что происходит и происходило в Украине, а это несравнимо страшнее чем дефицит бензина и горящие склады".

"Вопить "Нам не нужна война!" надо было 4,5 года назад, а сейчас сработает только "Слава Украине!" – отметил музыкант.

Напомним, Макс Покровский начал активную антивоенную деятельность с 2022 года. Тогда же он выпустил несколько песен на украинском языке. С 2016 года он не живет в РФ, имеет гражданство США и много ездит с гастролями.

Напомним, ранее Фокус писал, что: