"Тревога, приехали": солист группы "Ногу свело" рассказал, как пережил ракетный обстрел Киева
Макс Покровский, который известен своей поддержкой Украины, сейчас на гастролях. Во время массированного ракетного обстрела в ночь на 5 августа он был в Киеве.
Фронтмен группы "Ногу свело" опубликовал пост утром 5 августа сразу после того, как россияне атаковали Киев и область баллистическими ракетами.
"Это мое первое утро в Киеве. Первое лет за пятнадцать, а то и больше. А вчера была, соответственно, первая ночь. Она не была доброй. Была очень серьезная атака и баллистических ракет, и дронов", - рассказал Макс Покровский.
Сначала с другими музыкантами был в своем номере, потом они спустились в убежище. У своего англоязычного коллеги-музыканта Криса Макс Покровский поинтересовался, как ему ночь в Киеве под ракетными ударами россиян и тот мрачно пошутил, что играл Call of Duty у себя в комнате, когда начался обстрел.
"Когда услышал воздушную тревогу, подумал, что это звуки из моей видеоигры. А потом мне говорят: "Йо, Крис, убирайся оттуда нахрен!" – рассказал музыкант.
Ранее Макс Покровский опубликовал ироничный пост, в котором прокомментировал происходящее в России: "Гопники во власти продолжают крутить одну и ту же шарманку. И некоторые представители народа вдруг заметили, что идет война, и оказывается, что она им не нужна. Но вы же хотели быть вне политики, и успешно игнорировали все, что происходит и происходило в Украине, а это несравнимо страшнее чем дефицит бензина и горящие склады".
"Вопить "Нам не нужна война!" надо было 4,5 года назад, а сейчас сработает только "Слава Украине!" – отметил музыкант.
Напомним, Макс Покровский начал активную антивоенную деятельность с 2022 года. Тогда же он выпустил несколько песен на украинском языке. С 2016 года он не живет в РФ, имеет гражданство США и много ездит с гастролями.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В 2023 году Министерство юстиции России включило в список агентов иностранного влияния музыканта Максима Покровского, лидера рок-группы "Ногу свело!", потому что он "открыто выступал в поддержку Украины" и "участвовал в сборе средств в ее поддержку", а также "взаимодействовал с иностранными структурами" и "негативно отзывался о россиянах".
- 20 апреля 2022 года группа представила песню "Поколение Z", в которой прямым текстом говорится о том, что потеряла РФ, начав вторжение в Украину, а также развенчиваются основные мифы пропаганды, навязываемые с федеральных каналов.