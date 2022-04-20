"Русские, мы все прос*али": группа "Ногу Свело!" представила антивоенную песню "Поколение Z"

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Российская группа "Ногу Свело!" представила новую песню "Поколение Z", в которой прямым текстом говорится о том, что потеряла РФ, начав вторжение в Украину, а также развенчиваются основные тезисы пропаганды, навязываемые с федеральных каналов.

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В подписи к видео Макс Покровский, солист группы, благодарит тех людей, которые их поддерживают и дают понимание того, что музыканты не одни:

"На самом деле, пропорция людей, находящихся в здравом уме, по нашим оценкам составляют 65-70%. Это, конечно, касается только нашей аудитории. Мы не претендуем на полноправное социологическое исследование – просто представляем Вам свое ощущение. И это ощущение дает нам надежду, что не все потеряно".

В кадре использованы комментарии пользователей, проклинающих Покровского, называющих его предателем и не жалеющих других оскорблений.

"Просим всех наших единомышленников не обижаться: в видео мы используем комментарии тех, кто мало что понимает и не привык использовать свою голову по назначению. Просто наше видео именно об этом", – отметил певец.

Артист добавил, что в одном из будущих видео обязательно повторит традицию фанатских видео и покажет комментарии со словами поддержки.

"Не отчаивайтесь и помните про моральные ориентиры: что белое – это белое, черное – это черное, а дважды два – четыре. Темные время кончаются, самое главное – выйти с честью из всех испытаний", – подчеркнул музыкант.

Сам текст песни изобилует нецензурной лексикой и очень смелыми высказываниями, включая, например то, что скоро "Сибирь станет провинцией Китая", а в клип вставлен разговор плененного в Украине российского солдата с матерью, которая не верит ему, когда он говорит о том, что он не родину защищает.

Менее чем за сутки клип просмотрели уже 295 тыс. человек.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика:

"Ногу Свело" не впервые представляют песни против войны в Украине. Еще 31 марта на их канале появилась работа под названием "Нам не нужна война!", однако просмотру передует предупреждение о контенте, который может шокировать, и о возрастных ограничениях. В нем показаны кадры разрушений в Украине, раненые и убитые люди, а также ура-патриотические акции в России в поддержку "спецоперации".

Ранее песню об украденной войной весне в Украине исполнил Виталий Козловский.