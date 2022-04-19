Виталий Козловский представил песню, записанную под звуки взрывов и сирен (видео)

Клип на песню был снят в тех районах Киева, которые получили больше всего повреждений в результате ракетных атак российской армии.

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Украинский исполнитель Виталий Козловский, как и многие его коллеги по сцене, не смог стоять в стороне от происходящего в родной стране и представил песню, посвященную борьбе против российской агрессии. Песня "Інша весна" появилась на YouTube-канале артиста.

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В клипе, режиссером которой выступил сам Козловский, в качестве локаций выбран Киев, а именно те места, где российские ракеты нанесли масштабные разрушения. Видеоряд – это своего рода хроника войны, "кадры разбитых зданий и сломанных человеческих жизней"

Песня родилась в столице, пределы которой Виталий не покидал даже в период самых массированных обстрелов. Клип же снимали на маленькую портативную камеру, фотоаппарат и телефон.

"Это повстанческая песня, ее авторы Иосиф Струцюк и Вадим Гаркавий. Она была написана в 1985 году и имеет очень интересную историю. Авторы вдохновились на ее написание после просмотра фотографий с Волыни 40-50-х годов. Там тогда шли кровопролитные бои, а на фотографиях рядом с мужественными воинами украинской повстанческой армии — приветливые и красивые девичьи лица. Они не пожалели своей молодости и жизни, чтобы бороться за свободную Украину. И сегодня строки этой песни – в самое сердце. Наши прекрасные люди, которые планировали жить, строить, работать, создавать семьи, рожать детей, мужественно встали на защиту нашей Украины от кровавого оккупанта", – говорит Козловский в подписи к видео.

Во время съемок к артисту подходили люди, потерявшие свой дом, и делились историями, каждая из которых преисполнена горя, потерь и веры в лучшее.

"Эта видеоработа – это крик души каждого украинца и обращение ко всему миру – быть неравнодушными к этому геноциду и нашему горю", – подчеркивает артист.

На своей странице в соцсети певец поблагодарил всех, кто помогал в создании клипа:

"Спасибо всем людям, кто приложил свои силы для того, чтобы мы этой песней хотя бы частично выразили те несказанно болезненные чувства, которые "подарила" нам война".

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