Віталій Козловський представив пісню, записану під звуки вибухів і сирен (відео)

Кліп на пісню зняли в тих районах Києва, які отримали найбільше пошкоджень унаслідок ракетних атак російської армії.

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Український виконавець Віталій Козловський, як і багато його колег зі сцени, не зміг стояти осторонь того, що відбувається в рідній країні, і представив пісню, присвячену боротьбі проти російської агресії. Пісня "Інша весна" з'явилася на YouTube-каналі артиста.

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У кліпі, режисером якого виступив сам Козловський, як локації обрано Київ, а саме ті місця, де російські ракети завдали масштабних руйнувань. Відеоряд — це свого роду хроніка війни, "кадри розбитих будівель і зламаних людських життів"

Пісня народилася в столиці, межі якої Віталій не залишав навіть у період наймасовіших обстрілів. Кліп же знімали на маленьку портативну камеру, фотоапарат і телефон.

"Це повстанська пісня, її автори Йосип Струцюк і Вадим Гаркавій. Вона була написана в 1985 році та має дуже цікаву історію. Автори надихнулися на її написання після перегляду фотографій з Волині 40-50-х років. Там тоді йшли кровопролитні бої, а на фотографіях поряд із мужніми воїнами української повстанської армії — привітні та красиві дівчачі обличчя, які не пошкодували своєї молодості та життя, щоб боротися за вільну Україну. І сьогодні рядки цієї пісні — в саме серце. Наші прекрасні люди, які планували жити, будувати, працювати, створювати сім'ї, народжувати дітей, мужньо стали на захист нашої України від кривавого окупанта", — каже Козловський у підписі до відео.

Під час зйомок до артиста підходили люди, які втратили свій дім, і ділилися історіями, кожна з яких сповнена горя, втрат і віри в краще.

"Ця відеоробота — це крик душі кожного українця та звернення до всього світу бути небайдужими до цього геноциду та нашого горя", — наголошує артист.

На своїй сторінці в соцмережі співак подякував усім, хто допомагав у створенні кліпу:

"Дякую всім людям, хто доклав свої сили для того, щоб ми цією піснею хоча б частково висловили ті болючі почуття, які "подарувала" нам війна".

Раніше ми писали про те, що Ольга Полякова заспівала "Колискову мелодію України", а Pink Floyd створили композицію, в якій звучить вокал фронтмена гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка, який виконує пісню "Ой у лузі червона калина".