"Русские, мы все прос*али": гурт "Ногу Свело!" представив антивоєнну пісню "Поколение Z"

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Російський гурт "Ногу Свело!" представив нову пісню "Поколение Z", в якій прямим текстом йдеться про те, що втратила РФ, розпочавши вторгнення в Україну, а також розвінчуються основні тези пропаганди, що нав'язуються з федеральних каналів.

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У підписі до відео Макс Покровський, соліст гурту, дякує тим людям, які їх підтримують і дають розуміння того, що музиканти не одні:

"Насправді, пропорція людей, які перебувають у здоровому глузді, за нашими оцінками становлять 65-70%. Це, звичайно, стосується лише нашої аудиторії. Ми не претендуємо на повноправне соціологічне дослідження — просто представляємо Вам своє відчуття. І це відчуття дає нам надію, що не все втрачено".

У кадрі використані коментарі користувачів, які проклинають Покровського, називають його зрадником і не шкодують інших образ.

"Просимо всіх наших однодумців не ображатись: у відео ми використовуємо коментарі тих, хто мало що розуміє і не звик використовувати свою голову за призначенням. Просто наше відео саме про це", — зазначив співак.

Артист додав, що в одному з майбутніх відео обов'язково повторить традицію фанатських відео та покаже коментарі зі словами підтримки.

"Не впадайте у відчай і пам'ятайте про моральні орієнтири: що біле — це біле, чорне — це чорне, а двічі два — чотири. Темні час закінчуються, найголовніше — вийти з честю з усіх випробувань", — підкреслив музикант.

Сам текст пісні рясніє нецензурною лексикою і дуже сміливими висловлюваннями, враховуючи, наприклад, те, що незабаром "Сибирь станет провинцией Китая", а в кліп вставлено розмову полоненого в Україні російського солдата з матір'ю, яка не вірить йому, коли він говорить про те, що він не батьківщину захищає.

Менш ніж за добу кліп переглянули вже 295 тисяч людей.

Обережно! У відео є ненормативна лексика:

"Ногу Свело" не вперше представляють пісні проти війни в Україні. Ще 31 березня на їхньому каналі з'явилася робота під назвою "Нам не нужна война!", проте перегляду передує попередження про контент, який може шокувати, та про вікові обмеження. У ньому показані кадри руйнувань в Україні, поранені й убиті люди, а також ура-патріотичні акції в Росії на підтримку "спецоперації".

Раніше пісню про вкрадену війною весну в Україні виконав Віталій Козловський.