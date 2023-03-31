"Открыто поддерживал Украину": лидера "Ногу свело!" включили в реестр иноагентов РФ

В Минюсте РФ отметили, что вокалист группы Максим Покровский, который уже несколько лет живет в США, негативно отзывался о россиянах и участвовал в сборе средств для украинцев.

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Министерство юстиции России включило в список агентов иностранного влияния музыканта Максима Покровского, лидера рок-группы "Ногу свело!". Об этом 31 марта сообщили на сайте российского министерства.

Отмечается, что Покровский "открыто выступал в поддержку Украины" и "участвовал в сборе средств в ее поддержку", а также "взаимодействовал с иностранными структурами" и "негативно отзывался о россиянах".

Кроме того, в список "иноагентов" Минюста вошли политик Сергей Бойко, журналист Георгий Чентемиров, проект "Теплица социальных технологий", общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равенство", а также объединение "Настоящая Россия".

Отметим, что в марте лидер группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому было предъявлено обвинение в дискредитации российской армии. Музыкант ранее выступал против специальной военной операции России в Украине. Последние несколько лет он проживает в Соединенных Штатах.

Максим Покровский из "Ногу свело!" поддерживает Украину

С начала полномасштабного вторжения РФ 54-летний вокалист российской рок-группы "Ногу свело!" активно выступал в поддержку Украины. В частности, он выступил несколько клипов, осуждающих войну.

Так, 20 апреля 2022 года группа представила песню новую песню "Поколение Z", в которой прямым текстом говорится о том, что потеряла РФ, начав вторжение в Украину, а также развенчиваются основные мифы пропаганды, навязываемые с федеральных каналов.

В июне прошлого года, в "День России"группа "Ногу свело!" выпустила еще один клип в поддержку Украины под названием "Украина".

Напомним, 10 февраля стало известно, что Минюст РФ включил Земфиру в список российских иноагентов. Российское министерство указало на то, что исполнительница открыто поддерживает Украину, дает концерты в недружественных странах