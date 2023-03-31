"Відкрито підтримував Україну": лідера "Ногу свело!" включили до реєстру іноагентів РФ

У Мін'юсті РФ зазначили, що вокаліст гурту Максим Покровський, який уже кілька років живе у США, негативно відгукувався про росіян та брав участь у зборі коштів для українців.

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Міністерство юстиції Росії включило до списку агентів іноземного виляння музиканта Максима Покровського, лідера рок-гурту "Ногу Свело!" Про це повідомили 31 березня на сайті російського міністерства.

Зазначається, що Покровський "відкрито виступав на підтримку України" та "взяв участь у зборі коштів на її підтримку", а також "взаємодіяв з іноземними структурами" та "негативно відгукувався про росіян".

Крім того, до списку "іноагентів" Мін'юсту увійшли політик Сергій Бойко, журналіст Георгій Чентеміров, проєкт "Теплиця соціальних технологій", громадське об'єднання "Альянс гетеросексуалів та ЛГБТ за рівність", а також об'єднання "Справжня Росія".

Зазначимо, що у березні лідер групи "Ногу звело! Максиму Покровському було пред'явлено звинувачення у дискредитації російської армії. Музикант раніше виступав проти спеціальної військової операції Росії в Україні. Останні кілька років він мешкає у Сполучених Штатах.

Максим Покровський із "Ногу звело!" підтримує Україну

З початку повномасштабного вторгнення РФ 54-річний вокаліст російського рок-гурту "Ногу звело!" активно виступав на підтримку України. Зокрема, він виступив кілька кліпів, які засуджують війну.

Так, 20 квітня 2022 року гурт представив пісню нову пісню "Поколение Z", в якій прямим текстом йдеться про те, що втратила РФ, розпочавши вторгнення в Україну, а також розвінчуються основні міфи пропаганди, що нав'язуються з федеральних каналів.

У червні минулого року, у "День Росії" гурт "Ногу звело!" випустила ще один кліп на підтримку України за назвою "Украина".

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що Мін'юст РФ включив Земфіру до списку російських іноагентів. Російське міністерство вказало на те, що виконавиця відкрито підтримує Україну, дає концерти у недружніх країнах.