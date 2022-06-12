Група "Ногу звело" випустила пісню "Україна"

Дату колектив обрав символічну — 12 червня у РФ відзначається "День Росії"

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Відома російська група "Ногу звело!" випустила новий кліп на підтримку України з назвою "Україна". Дату фронтмен колективу Максим Покровський вибрав символічну. 12 червня відзначається "День Росії". Кліп опублікований на офіційному Youtube-каналі гурту.

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Кліп уже набрав майже півмільйона переглядів, і кількість переглядів зростає. У пісні є слова: "Де Третій Рим, де Третій Рейх і де Помпеї? Але житимуть і стануть тільки крутішими Одеса, Київ, Харків, Маріуполь, Буча". Також Макс називає Україну "своєю другою половиною".

[ + – ] Кліп гурту "Ногу звело" — "Україна"

Нагадаємо, це не вперше, коли гурт "Ногу звело" та Макс Покровський виступають на підтримку України та проти війни. Раніше, у квітні, вони представили кліп на пісню "Покоління Z", в якій прямо йдеться про те, що втратила РФ, розпочавши вторгнення в Україну.

Покровський — не перший російський музикант та шоумен, який виступив проти війни в Україні. Часто висловлюється проти того, що відбувається в Україні, і проти російської політики чоловік Алли Пугачової — Максим Галкін. У День Росії він привітав свою країну зі святом, але зазначив, що тепер існують дві РФ — одна — це його Батьківщина, а друга — це та, де "Михалков розповідає про заражених птахів з України" та "де забороняють концерти ДДТ, а дітей вибудовують буквою Z", — написав Галкін.

Сам він із сім'єю ще на початку війни залишив РФ і зараз проживає в Ізраїлі, де дає концерти. Наразі шоумен збирається з гастролями Європою.

До речі, концерти гурту "ДДТ" були заборонені після того, як під час концерту в Уфі Юрій Шевчук різко висловився проти війни в Україні і заявив, що "Батьківщина — це не ж*па президента, яку треба весь час цілувати". Після концерту Шевчука годину допитували силовики.