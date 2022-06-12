Група "Ногу звело" випустила пісню "Україна"
Дату колектив обрав символічну — 12 червня у РФ відзначається "День Росії"
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Відома російська група "Ногу звело!" випустила новий кліп на підтримку України з назвою "Україна". Дату фронтмен колективу Максим Покровський вибрав символічну. 12 червня відзначається "День Росії". Кліп опублікований на офіційному Youtube-каналі гурту.
Кліп уже набрав майже півмільйона переглядів, і кількість переглядів зростає. У пісні є слова: "Де Третій Рим, де Третій Рейх і де Помпеї? Але житимуть і стануть тільки крутішими Одеса, Київ, Харків, Маріуполь, Буча". Також Макс називає Україну "своєю другою половиною".
Нагадаємо, це не вперше, коли гурт "Ногу звело" та Макс Покровський виступають на підтримку України та проти війни. Раніше, у квітні, вони представили кліп на пісню "Покоління Z", в якій прямо йдеться про те, що втратила РФ, розпочавши вторгнення в Україну.
Покровський — не перший російський музикант та шоумен, який виступив проти війни в Україні. Часто висловлюється проти того, що відбувається в Україні, і проти російської політики чоловік Алли Пугачової — Максим Галкін. У День Росії він привітав свою країну зі святом, але зазначив, що тепер існують дві РФ — одна — це його Батьківщина, а друга — це та, де "Михалков розповідає про заражених птахів з України" та "де забороняють концерти ДДТ, а дітей вибудовують буквою Z", — написав Галкін.
Сам він із сім'єю ще на початку війни залишив РФ і зараз проживає в Ізраїлі, де дає концерти. Наразі шоумен збирається з гастролями Європою.
До речі, концерти гурту "ДДТ" були заборонені після того, як під час концерту в Уфі Юрій Шевчук різко висловився проти війни в Україні і заявив, що "Батьківщина — це не ж*па президента, яку треба весь час цілувати". Після концерту Шевчука годину допитували силовики.