Группа "Ногу свело" выпустила песню "Украина"

Дату коллектив выбрал символичную – 12 июня в РФ отмечается "День России"

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Известная российская группа "Ногу свело!" выпустила новый клип в поддержку Украины под названием "Украина". Дату фронтмен коллектива Максим Покровский выбрал символичную. 12 июня отмечается "День России". Клип был опубликован на офиицальном Youtube-канале группы.

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Клип уже набрал почти полмиллиона просмотров и количество просмотров растет. В песне есть слова: "Где Третий Рим, где Третий Рейх и где Помпеи? Но будут жить и станут только круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча". Также Макс называет Украину "своей второй половиной".

[ + – ] Клип группы "Ногу свело" - "Украина"

Напомним, это не первый раз, когда группа "Ногу свело" и Макс Покровский выступают в поддержку Украины и против войны. Ранее, в апреле, они представили клип на песню "Поколение Z", в которой прямо говорится о том, что потеряла РФ, начав вторжение в Украину.

Покровский – не первый российский музыкант и шоумен, выступивший против войны в Украине. Часто высказывается против происходящего в Украине и против российской политики супруг Аллы Пугачевой – Максим Галкин. В День России он поздравил свою страну с праздником, но отметил, что теперь существуют две РФ – одна – это его Родина, а вторая – это та, где "Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины" и "где запрещают концерты ДДТ, а детей выстраивают буквой Z", — написал Галкин.

Сам он с семьей еще в начале войны покинул РФ и сейчас проживает в Израиле, где дает концерты. Сейчас шоумен собирается с гастролями по Европе.

К слову, концерты группы "ДДТ" были запрещены после того, как во время концерта в Уфе Юрий Шевчук резко высказался против войны в Украине и заявил, что "Родина – это не ж*па президента, которую надо все время целовать". После концерта Шевчука час допрашивали силовики.