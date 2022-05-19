"Родина – это не ж*па президента", – лидер "ДДТ" о войне в Украине (видео)
На Юрия Шевчука уже составили административный протокол. Впереди – судебное разбирательство.
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Фронтмен российской рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук во время концерта на Уфа-Арене перед 10-тысячным залом высказался, что думает о войне в Украине, и что для него значит родина. Видео с очень смелыми заявлениями, которые чреваты уголовным преследованием, разлетелось по Сети.
"Сейчас убивают на Украине людей. Зачем? Наши пацаны там гибнут. Зачем? Какие цели, друзья? Какие цели опять? Опять гибнет молодость России и Украины, гибнут старики, женщины и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего цезаря, да? Родина, друзья, – это не ж*па президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина!" – сказал со сцены артист под громкие овации публики.
Ответ со стороны силовиков не заставил себя ждать. По сообщениям ряда Telegram-каналов, полицейские составили на Шевчука административный протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП за дискредитацию российской армии.
"Уникальность этого вечера в том, что сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Юрия Юлиановича от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа), и в течении часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины. У них было даже желание задержать "Наше все", но в последний момент у них хватило ума предложить подписать Юре протокол (о чем вы сами можете догадаться), и сев в свои бронированные микроавтобусы, оставили нас", – рассказал директор уфимского продюсерского центра "Радус" Радмир Усаев.
По его словам, после допроса Шевчук вышел абсолютно спокойный, и когда поклонники начали благодарить его за честность и просили никогда не меняться, он ответил:
"В моем возрасте ориентацию не меняют".
Юрий Шевчук не скрывал своего отношения к так называемой "спецоперации" с самого ее начала, за что уже поплатился отменой концертов или их переносом в ряде регионов России. Одно из шоу было отменено после того, как "ДДТ" отказались выступать на сцене, украшенной баннером с буквой Z. Группа записала песню в поддержку Украины, показав кадры из разрушенных и горящих городов.
Среди других известных российских артистов, выступивших против войны, – фронтмен коллектива "Ногу Свело!" Макс Покровский, который представил уже не одну песню с критикой в адрес нынешней России и ее руководства.
Из-за разногласий насчет буквы Z, являющейся своего рода символом "СВО", без концерта в Омске осталась и группа "Би-2", отказавшись выступать под уже упомянутым баннером. .