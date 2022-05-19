"Родина – это не ж*па президента", – лидер "ДДТ" о войне в Украине (видео)

На Юрия Шевчука уже составили административный протокол. Впереди – судебное разбирательство.

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Фронтмен российской рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук во время концерта на Уфа-Арене перед 10-тысячным залом высказался, что думает о войне в Украине, и что для него значит родина. Видео с очень смелыми заявлениями, которые чреваты уголовным преследованием, разлетелось по Сети.

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"Сейчас убивают на Украине людей. Зачем? Наши пацаны там гибнут. Зачем? Какие цели, друзья? Какие цели опять? Опять гибнет молодость России и Украины, гибнут старики, женщины и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего цезаря, да? Родина, друзья, – это не ж*па президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина!" – сказал со сцены артист под громкие овации публики.

Ответ со стороны силовиков не заставил себя ждать. По сообщениям ряда Telegram-каналов, полицейские составили на Шевчука административный протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП за дискредитацию российской армии.

"Уникальность этого вечера в том, что сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Юрия Юлиановича от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа), и в течении часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины. У них было даже желание задержать "Наше все", но в последний момент у них хватило ума предложить подписать Юре протокол (о чем вы сами можете догадаться), и сев в свои бронированные микроавтобусы, оставили нас", – рассказал директор уфимского продюсерского центра "Радус" Радмир Усаев.

По его словам, после допроса Шевчук вышел абсолютно спокойный, и когда поклонники начали благодарить его за честность и просили никогда не меняться, он ответил:

"В моем возрасте ориентацию не меняют".

Юрий Шевчук не скрывал своего отношения к так называемой "спецоперации" с самого ее начала, за что уже поплатился отменой концертов или их переносом в ряде регионов России. Одно из шоу было отменено после того, как "ДДТ" отказались выступать на сцене, украшенной баннером с буквой Z. Группа записала песню в поддержку Украины, показав кадры из разрушенных и горящих городов.

Среди других известных российских артистов, выступивших против войны, – фронтмен коллектива "Ногу Свело!" Макс Покровский, который представил уже не одну песню с критикой в адрес нынешней России и ее руководства.

Из-за разногласий насчет буквы Z, являющейся своего рода символом "СВО", без концерта в Омске осталась и группа "Би-2", отказавшись выступать под уже упомянутым баннером. .