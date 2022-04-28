Рок-группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за буквы Z

Музыканты пообещали проконтролировать, чтобы поклонникам вернули деньги за билеты.

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Рок-группа "Би-2" отменила сегодняшний концерт в Омске (Россия) незадолго до его начала. Об этом пишет местное издание Om1.ru. По информации журналистов, музыканты отказались выступать из-за того, что со сцены не убрали гигантский банер в поддержку Путина с надписью "Zа президента!".

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У себя в Instagram музыканты объяснили, что прилетели в город за сутки до концерта, провели саундчек и были готовы выступить, но им не дали этого сделать, потому концерт пришлось отменить.

"Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой Би-2 подвергается в СМИ на протяжении последней недели. Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников. Мы обязательно проконтролируем, чтобы все деньги нашим поклонникам были возвращены. С любовью и верой в хорошую музыку, Би-2", — написали музыканты.

Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта в Омской области Иван Колесник рассказал журналистам более подробную версию случившегося. По словам чиновника, они долго пытались уговорить организаторов концерта пойти на встречу и убедить музыкантов выступить перед омчанами. Но "Би-2" наотрез отказались играть на стадионе, где висит баннер в поддержку Путина. Накануне концерта ночью организаторы завесили надпись черным полотном, но утром руководители комплекса все вернулось на место, после чего музыканты окончательно отказались выступать. Деньги фанатам пообещали вернуть. Концерт должен был состояться 28 апреля в 19:00 по Московскому времени на стадионе "Красная звезда".

Напомним, незадолго до этого группа "Би-2" из-за войны в Украине отменила свой майский концерт в Киеве, который должен был состояться впервые за последние 9 лет. При этом музыканты предложили своим фанатам обменять билеты на шоу в Москве 11 июня. Об этом рассказывала журналистка Светлана Панкова.

Как писал ранее Фокус, похожая история с нежеланием выступать в поддержку Путина и войны в Украине произошла с другим российским музыкантом, Юрием Шевчуком. Фронтмен группы ДДТ отказался играть концерты в Тюмени 20 и 21 апреля из-за того, что на сцене была нарисована огромная буква "Z".

Отметим, что Юрий Шевчук занимает антивоенную позицию относительно зверских действий России в Украине. На своей странице в Instagram он опубликовал клип, в конце которого показал кадры ракетных ударов ВС РФ по украинским городам, в том числе по Киеву и площади Свободы в Харькове.