В России отменили концерт "ДДТ" из-за скандала с буквой Z

"ДДТ" и фронтмен коллектива Юрий Шевчук известны своей антивоенной позицией. Они не раз заявляли о том, что выступают против российской агрессии в Украине.

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Концерты российской рок-группы в Тюмени 20 и 21 апреля отменили из-за того, что фронтмен коллектива Юрий Шевчук отказался выступать на сцене, над которой была нарисована огромная буква "Z". Об этом сам артист рассказал в интервью журналисту Александру Плющеву.

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"Должны были сегодня играть в Тюмени, но вот не случилось. Одна очень симпатичная барышня запретила. Я всегда стараюсь говорить все, что думаю, все об этом знают… В Тюмени, может быть, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву "Z". Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал, а другой зал нам уже не дали", – пояснил музыкант.

Сами организаторы концерта так и не смогли толком объяснить журналистам, в связи с чем отменили концерт.

"Это арендное мероприятие. Мы просто предоставляем площадку… Когда я последний раз была (в филармонии) 15-го числа, никаких символик в концертном зале не было", – заявила изданию 72.RU пресс-секретарь Тюменского концертно-театрального объединения Наталья Рябкова. Добавим, что на фасаде здания филармонии некоторое время назад повесили огромный знак в виде буквы "Z". Как уверяют власти, на это не выделялись бюджетные деньги, инициатором стали активные граждане.

На данный момент известно, что концерты в Тюмени перенесены на февраль 2023 года и пройдут в СК "Центральный".

[ + – ] Фасад Тюменской филармонии украшен буквой Z. Именно там должен был состояться концерт "ДДТ" Фото: 72.RU

Одной из наиболее вероятных причины отмены выступления "ДДТ" называют их очевидную антивоенную позицию. Во время концерта в Воронеже Шевчук прямо со сцены спросил зрителей, как они относятся так называемой "спецоперации" в Украине, которая по факту является полномасштабным вторжением, подавляющее большинство присутствующих ответили, что не согласны с действиями российских властей и выступают категорически против.

На своей странице в Instagram Шевчук опубликовал антивоенные песни, где есть и композиция из альбома "Творчество в пустоте" "Где я?". В конце клипа на нее Юрий показал кадры ракетных ударов ВС РФ по украинским городам, в том числе по Киеву и площади Свободы в Харькове.

[ + – ] Песня с кадрами обстрелов украинских городов российскими военными

Антивоенная риторика свойственна Шевчуку уже давно. Он критиковал власть еще с начала 80-ых годов . В 1982 году "Комсомольская правда" проводила конкурс "Золотой камертон", на котором "ДДТ" выступили с антивоенной песней "Не стреляй". Как рассказывает Шевчук, он написав ее в 1980 году, когда его одноклассник привез в Уфу, где артист тогда жил, первые гробы с Афганистана.

В 1993 году Шевчук высказался против вооруженного противостояния в Москве в октябре. Он написал песню, посвященную этому событию, — "Правда на правду". В 1995 году она поехал в Чечню, где на тот момент шла первая чеченская война. Шевчук отыграл для солдат три концерта и несколько раз попал под обстрел.

Подписчики коллектива в соцсети благодарят певца и его коллег за смелость и адекватный взгляд на происходящее.

"Благодарю, что были поддержкой многие годы. А сейчас, это просто жизненная необходимость, чтобы не сойти с ума", "Нет Войне! ЮЮ и вся команда, спасибо Вам. Благодаря таким людям как Вы еще есть надежда, что Россия отрезвеет и проснется из этого кошмарного бреда. Вспомнит, какой она должна быть на самом деле", "Я не знаю, чтобы я чувствовала и чувствовала ли, если бы вы все промолчали…Спасибо за то, что остаетесь людьми, за творчество в пустоте…", "В новостях говорят, вы отказались выступать в зале с буквой Z. Спасибо вам за этот смелый и честный поступок! Для меня это тот самый момент, когда я горжусь любимыми", "Спасибо Вам за поступок в Воронеже! Это смело и честно", – пишут в комментариях.

За поддержку Украины поплатилась и группа "Машина времени". Лидер коллектива Андрей Макаревич сообщил об отмене их концертов в России.

Напомним, группа "Ногу Свело!" представила жесткую антивоенную песню "Поколение Z", в которой развеяла фейки российской пропаганды и призвала россиян начать думать самим.