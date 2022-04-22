У Росії скасували концерт "ДДТ" через скандал із літерою Z

"ДДТ" та фронтмен колективу Юрій Шевчук відомі своєю антивоєнною позицією. Вони неодноразово заявляли про те, що виступають проти російської агресії в Україні.

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Концерти російського рок-гурту в Тюмені 20 та 21 квітня скасували через те, що фронтмен колективу Юрій Шевчук відмовився виступати на сцені, над якою намалювали величезну літеру "Z". Про це сам артист розповів в інтерв'ю журналісту Олександру Плющеву.

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"Мали сьогодні грати в Тюмені, але ось не вийшло. Одна дуже симпатична панночка заборонила. Я завжди намагаюся говорити все, що думаю, всі про це знають... У Тюмені, можливо, заборонити наш концерт вирішили, тому що ми поміняли зал. У нас була зала заявлена для концерту, і там вони намалювали величезну літеру Z. Ми відмовилися там грати, перенесли концерт в іншу залу, а іншу залу нам уже не дали", — пояснив музикант.

Самі організатори концерту так і не змогли пояснити журналістам, чому скасували концерт.

"Це орендний захід. Ми просто надаємо майданчик... Коли я останній раз була (у філармонії) 15-го числа, жодних символік у концертному залі не було", — заявила 72.RU прессекретарка Тюменського концертно-театрального об'єднання Наталя Рябкова. Додамо, що на фасаді будівлі філармонії якийсь час тому повісили величезний знак у вигляді літери "Z". Як запевняє влада, на це не виділяли бюджетні гроші, ініціатором стали активні громадяни.

На цей час відомо, що концерти в Тюмені перенесені на лютий 2023 року та відбудуться у СК "Центральний".

[ + – ] Фасад Тюменської філармонії прикрашений буквою"Z". Саме там мав відбутися концерт "ДДТ" Фото: 72.RU

Однією з найімовірніших причин скасування виступу "ДДТ" називають їхню очевидну антивоєнну позицію. Під час концерту у Воронежі Шевчук прямо зі сцени запитав глядачів, як вони ставляться так званій "спецоперації" в Україні, яка за фактом є повномасштабним вторгненням, переважна більшість присутніх відповіли, що не погоджуються з діями російської влади й виступають категорично проти.

На своїй сторінці в Instagram Шевчук опублікував антивоєнні пісні, де є композиція з альбому "Творчість у порожнечі" "Де я?". Наприкінці кліпу на неї Юрій показав кадри ракетних ударів ЗС РФ по українських містах, зокрема по Києву та площі Свободи в Харкові.

[ + – ] Пісня з кадрами обстрілів українських міст російськими військовими

Антивоєнна риторика властива Шевчуку вже давно. Він критикував владу ще з початку 80-х років. 1982 року "Комсомольська правда" проводила конкурс "Золотий камертон", на якому "ДДТ" виступили з антивоєнною піснею "Не стріляй". Як розповідає Шевчук, він написав її у 1980 році коли його однокласник привіз до Уфи, де артист тоді жив, перші труни з Афганістану.

1993 року Шевчук висловився проти збройного протистояння в Москві в жовтні. Він написав пісню, присвячену цій події, — "Правда на правду". У 1995 році вона поїхала до Чечні, де на той момент йшла перша чеченська війна. Шевчук відіграв для солдатів три концерти й кілька разів потрапив під обстріл.

Підписники колективу в соцмережі дякують співаку та його колегам за сміливість та адекватний погляд на події.

"Дякую, що були підтримкою багато років. А зараз, це просто життєва необхідність, щоб не збожеволіти", "Ні Війні! ЮЮ і вся команда, дякую Вам. Завдяки таким людям як Ви ще є надія, що Росія протверезіє і прокинеться з цього жахливого марення. Згадає, якою вона має бути насправді", "Я не знаю, щоб я відчувала і чи відчувала, якби ви всі промовчали…Дякуємо за те, що залишаєтеся людьми, за творчість у порожнечі…", "У новинах кажуть, ви відмовилися виступати в залі з літерою Z. Дякую вам за цей сміливий та чесний вчинок! Для мене це той самий момент, коли я пишаюся улюбленими", "Дякую Вам за вчинок у Воронежі! Це сміливо та чесно", — пишуть у коментарях.

За підтримку України поплатився і гурт "Машина часу". Лідер колективу Андрій Макаревич повідомив про скасовування їхніх концертів у Росії.

Нагадаємо, гурт "Ногу Свело!" представила жорстку антивоєнну пісню "Покоління Z", у якій розвіяв фейки російської пропаганди та закликав росіян почати думати самим.