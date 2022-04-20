"Знову скасовують концерти": Макаревич повідомив про заборону концертів "Машини Часу" у РФ

Причиною ситуації, за словами лідера рок-групи, є його антивоєнна позиція та підтримка України.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Лідер культового російського рок-гурту "Машина Часу", який часто виступає в Україні, Андрій Макаревич повідомив про відміну концертів колективу в Росії.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Він написав про це з сарказмом та іронією на своїй сторінці в телеграмі: "Історія скасування концертів "Машини часу" в рідній країні — довга. Ось короткий виклад. Перші заборони пішли наприкінці сімдесятих — ми ще жили в СРСР. Грали по студентським спільнотам і будинкам культури, були самі по собі, тому заборонити нас, як і взагалі зловити було не дуже просто — ми ніде не перебували. Наприкінці 1979 опинилися в Росконцерті, і гарне життя тривало до 1982. "Рагу з синьої птиці". На пів року нас закрили… Далі все було чудово до 2014 — Крим, Донбас… Років на півтора нас записали у "друзі хунти". Пройшло і це. Я до того, що коли сьогодні знову скасовують концерти, можу тільки висловити жаль нашим фанам, і нагадати — нічого нового. Давно живемо. Будемо жити далі".

Напередодні з'явилася інформація про скасування концерту гурту в місті Бєлгороді 29 травня.

Зважаючи на все, не відбудуться тепер концерти рокерів в Іваново, Воронежі та Курську, заявлені на сайті гурту.

Чому коцерти "Машини часу" скасовують?

Рішення про скасування виступів напевно прийняте у зв'язку з підтримкою лідера групи України — ще з 2014 року. І його неприйняття анексії Криму, втручання Росії на Донбас. І, звісно, російського вторгнення в Україну 24.02.2022. Макаревич однозначно висловився з цього приводу у своєму блозі: "Війни існували відтоді, як існує людство. Напевно, наївно було б припускати, що у наш час все раптом закінчилося. АЛЕ: тисячі загиблих за два тижні, сотні тисяч біженців, зруйновані міста. Все через хворі амбіції однієї людини! Ми в середньовіччі? Щодня мені дзвонять люди. Це дуже хороші люди. Хтось уже поїхав, хтось ще ні. Вони в розпачі від неможливості щось зробити, хоч якось вплинути на ситуацію. Шалено шкода миру, який був зруйнований відразу".