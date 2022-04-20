"Опять отменяют концерты": Макаревич сообщил о запрете концертов "Машины Времени" в РФ

Причиной сложившейся ситуации, по словам лидера рок-группы, является его антивоенная позиция и поддержка Украины.

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Лидер культовой российской рок-группы "Машина Времени", часто выступающей в Украине, Андрей Макаревич сообщил об отмене концертов коллектива в России.

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Он написал об этом с сарказмом и иронией на своей страничке в телеграмме: "История отмен концертов "Машины времени" в родной стране – длинная. Вот краткое изложение. Первые запреты пошли в конце семидесятых — мы еще жили в СССР. Играли по студенческим общагам и домам культуры, были сами по себе, поэтому запретить нас, как и вообще поймать было не очень просто — мы нигде не состояли. В конце 1979 оказались в Росконцерте, и красивая жизнь длилась до 1982. "Рагу из синей птицы". На полгодика нас закрыли. Дальше все было чудесно до 2014 — Крым, Донбасс. Годика на полтора нас записали в "друзья хунты". Прошло и это. Я к тому, что когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить — ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше".

Накануне появилась информация об отмене концерта группы в городе Белгороде 29 мая.

Судя по всему, не состоятся теперь концерты рокеров в Иваново, Воронеже и Курске, заявленные на сайте группы.

Почему коцерты "Машины времени" отменяют?

Решение об отмене выступлений наверняка принято в связи с поддержкой лидера группы Украины — еще с 2014 года. И его неприятие аннексии Крыма, военного вмешательства России на Донбассе. И, конечно, российского вторжения в Украину 24.02.2022. Макаревич однозначно высказался на этот счет в своем блоге: "Войны существовали с тех пор, как существует человечество. Наверно, наивно было бы предполагать, что на нашем веку все вдруг закончилось. НО: тысячи погибших за две недели, сотни тысяч беженцев, разрушенные города – все из-за больных амбиций одного человека! Мы в средневековье? Каждый день мне звонят люди. Это очень хорошие люди. Кто-то уже уехал, кто-то еще нет. Они в полном отчаянии от невозможности что-то сделать, хоть как-то повлиять на ситуацию. Безумно жаль мира, который был разрушен в одночасье".