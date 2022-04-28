Рок-гурт "Би-2" скасував концерт в Омську через літеру Z

Музиканти пообіцяли проконтролювати, щоб шанувальникам повернули гроші за квитки.

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Рок-гурт "Би-2" скасував сьогоднішній концерт в Омську (Росія) незадовго до його початку. Про це пише місцеве видання Om1.ru. За інформацією журналістів, музиканти відмовилися виступати через те, що зі сцени не прибрали гігантський банер на підтримку Путіна з написом "Zа президента!".

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У себе в Instagram музиканти пояснили, що прилетіли в місто за добу до концерту, провели саундчек і були готові виступити, але їм не дали цього зробити, тому концерт довелося скасувати.

"Зараз ці події можуть бути використані для продовження інформаційної атаки, яку Би-2 зазнає у ЗМІ протягом останнього тижня. Ми розцінюємо цю ситуацію як продовження нападок на групу та наших шанувальників. Ми обов'язково проконтролюємо, щоб усі гроші нашим шанувальникам були повернуті. З любов'ю та вірою у хорошу музику, Би-2", — написали музиканти.

Перший заступник міністра у справах молоді, фізичної культури та спорту в Омській області Іван Колесник розповів журналістам більш детальну версію. За словами чиновника, вони довго намагалися вмовити організаторів концерту піти на зустріч і переконати музикантів виступити перед омчанами. Але "Би-2" відмовилися грати на стадіоні, де висить банер на підтримку Путіна. Напередодні концерту вночі організатори завісили напис чорним полотном, але вранці керівники комплексу все повернули на місце, після чого музиканти остаточно відмовилися виступати. Гроші фанатам пообіцяли повернути. Концерт мав відбутися 28 квітня о 19:00 за Московським часом на стадіоні "Червона зірка".

Нагадаємо, незадовго до цього гурт "Би-2" через війну в Україні скасував свій травневий концерт у Києві, який мав відбутися вперше за останні 9 років. При цьому музиканти запропонували своїм фанатам обміняти квитки на шоу в Москві 11 червня. Про це розповідала журналістка Світлана Панкова.

Як писав раніше Фокус, схожа історія з небажанням виступати на підтримку Путіна та війни в Україні сталася з іншим російським музикантом, Юрієм Шевчуком. Фронтмен гурту ДДТ відмовився грати концерти у Тюмені 20 та 21 квітня через те, що на сцені була намальована величезна літера "Z".

Зазначимо, що Юрій Шевчук має антивоєнну позицію щодо звірячих дій Росії в Україні. На своїй сторінці в Instagram він опублікував кліп, наприкінці якого показав кадри ракетних ударів ЗС РФ по українських містах, зокрема по Києву та площі Свободи у Харкові.