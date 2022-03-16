Група ДДТ записала нову пісню на підтримку України

Музикант Юрій Шевчук та гурт ДДТ записали нову пісню "Маленька смерть", присвячену подіям у Росії, які спричинила війна в Україні

Російський рок-музикант Юрій Шевчук, який раніше виступав проти війни в Україні, завів телеграм-канал, де представив нову пісню під назвою "Маленька смерть". Пісню Шевчук анонсував словами "Світу мир!".

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Нову композицію ДДТ записали майже одразу після початку війни в Україні. 27 лютого Шевчук зіграв концерт у Тулі, на якому вперше виконав "Маленьку смерть". Перед початком виступу він звернувся до глядачів. Музикант зазначив, що настали тяжкі дні й гурт хотів скасувати концерти, тому що в теперішній ситуації важко. "Я думаю, а що я зробив, щоб цієї бійні не було", — сказав музикант.

Раніше Шевчук висловився проти війни в Україні, яку розв'язала Росія, заявивши, що не планує емігрувати й до кінця боротиметься всередині країни.

"Я готовий повернути свої нагороди назад, зроблю це абсолютно спокійно, Але не готовий відмовитися від своєї громадянської позиції. Щоправда, я навіть не знаю, де ці нагороди лежать, їх треба шукати", — пояснив Шевчук свою позицію журналістам россмі.

Як писав раніше Фокус, багато знаменитостей, зокрема з Росії, виступили проти війни в Україні. Так репер Оксімірон скасував усі концерти у РФ та запланував серію благодійних антивоєнних концертів. Перший відбувся в Стамбулі 15 березня.