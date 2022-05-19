"Батьківщина – це не ж*па президента", – лідер "ДДТ" про війну в Україні (відео)

На Юрія Шевчука вже склали адміністративний протокол. Попереду — судовий розгляд.

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Фронтмен російського рок-гурту "ДДТ" Юрій Шевчук під час концерту на Уфа-Арені перед 10-тисячною залою висловився, що думає про війну в Україні, і що для нього означає батьківщина. Відео з дуже сміливими заявами, які загрожують кримінальним переслідуванням, розлетілося мережею.

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"Зараз вбивають в Україні людей. Навіщо? Наші пацани там гинуть. Навіщо? Які цілі, друзі? Які цілі знову? Знову гине молодість Росії та України, гинуть старі, жінки та діти заради якихось наполеонівських планів чергового нашого цезаря, так? Батьківщина, друзі, — це не ж*па президента, яку треба весь час мусолити, цілувати. Батьківщина — це бабуся-жебрачка на вокзалі, що продає картоплю. Ось це батьківщина!" — сказав зі сцени артист під гучні овації публіки.

Відповідь з боку силовиків не забарилася. За повідомленнями низки Telegram-каналів, поліцейські склали на Шевчука адміністративний протокол за ч. 1 ст. 20.3.3 КпАП за дискредитацію російської армії.

"Унікальність цього вечора в тому, що одразу після концерту за лаштунки проникли силовики, ізолювали Юрія Юліановича від групи, не пропускаючи навіть директора колективу (виставивши на вході в гримерку силовий заслін із двох співробітників у формі спецзагону), і протягом години вели бесіду по факту минулого концерту, його спрямованості та висловлюваннях Шевчука на предмет війни та Батьківщини, в них було навіть бажання затримати "Наше все", але в останній момент у них вистачило розуму запропонувати підписати Юрі протокол (про що ви самі можете здогадатися), і сівши у свої броньовані мікроавтобуси залишили нас", — розповів директор уфимського продюсерського центру "Радус" Радмір Усаєв.

За його словами, після допиту Шевчук вийшов абсолютно спокійний, і коли шанувальники почали дякувати йому за чесність і просили ніколи не змінюватися, він відповів:

"У моєму віці орієнтацію не змінюють".

Юрій Шевчук не приховував свого ставлення до так званої "спецоперації" від самого її початку, за що вже поплатився скасуванням концертів або їх перенесенням у низці регіонів Росії. Одне з шоу скасоване після того, як "ДДТ" відмовилися виступати на сцені, прикрашеній банером з літерою Z. Група записала пісню на підтримку України, показавши кадри зі зруйнованих та палаючих міст.

Серед інших відомих російських артистів, які виступили проти війни, — фронтмен колективу "Ногу Свело!" Макс Покровський, який представив уже не одну пісню із критикою на адресу нинішньої Росії та її керівництва.

Через розбіжності щодо літери Z, яка є свого роду символом "СВО", без концерту в Омську залишився і гурт "Бі-2", відмовившись виступати під уже згаданим банером.