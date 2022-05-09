На Уралі скасували три концерти гурту "ДДТ", який виступає проти війни в Україні

Концерти мали відбутися в Кургані, Челябінську та Магнітогорську 11-15 травня.

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Заплановані в Кургані, Челябінську та Магнітогорську концерти російської рок-групи "ДДТ" перенесені на невизначений термін, про що повідомляють низка росЗМІ. Продаж квитків припинено.

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У Кургані колектив мав виступити 11 травня, у Челябінську — 13-го, а в Магнітогорську — 15-го. Проте перший концерт скасували за кілька днів, а потім стало відомо про те, що й два інші не відбудуться. При цьому в офіційних спільнотах поки що немає інформації про перенесення виступів. Нові дати концертів організатори також поки що не називають.

За словами директора "Міських видовищних кас" Іллі Бєлова, поки що точно невідомо, на який термін перенесли концерти. Є ймовірність, що на Південний Урал гурт приїде не раніше, ніж наступного року.

Скасування концертів на Уралі підтвердив і лідер колективу Юрій Шевчук.

"Я переконаний, що ми обов'язково ще колись зустрінемося з уральцями. Передайте там хлопцям, що ми можемо, ми готові. Але поки ця ситуація в країні не закінчиться, ми не приїдемо", — заявив він.

Раніше ми повідомляли про те, що в Тюмені 20 та 21 квітня скасували концерти "ДДТ" через те, що Юрій Шевчук відмовився виступати на сцені, над якою була намальована величезна буква "Z". Артист відомий своєю антивоєнною позицією та відкрито виступає проти російської агресії в Україні.