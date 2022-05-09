На Урале отменили три концерта группы "ДДТ", выступающей против войны в Украине

Концерты должны были состояться в Кургане, Челябинске и Магнитогорске 11-15 мая.

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Запланированные в Кургане Челябинске и Магнитогорске концерты российской рок-группы "ДДТ" перенесены на неопределенный срок, о чем сообщают ряд росСМИ. Продажа билетов приостановлена.

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В Кургане коллектив должен был выступить 11 мая, в Челябинске – 13-го, а в Магнитогорске – 15-го. Однако первый концерт отменили за несколько дней, а затем стало известно о том. что и два других не состоятся. При этом в официальных сообществах пока нет информации о переносе выступлений. Новые даты концертов организаторы также пока не называют.

По словам директора "Городских зрелищных касс" Ильи Белова, пока точно неизвестно, на какой срок перенесли концерты. Есть вероятность, что на Южный Урал группа приедет не раньше следующего года.

Отмену концертов на Урале подтвердил и лидер коллектива Юрий Шевчук.

"Я убежден, что мы обязательно еще когда-нибудь встретимся с уральцами. Передайте там ребятам, что мы в силах, мы готовы. Но пока эта ситуация в стране не закончится, мы не приедем", – заявил он.

Ранее мы сообщали о том, что в Тюмени 20 и 21 апреля отменили концерты "ДДТ" из-за того, что Юрий Шевчук отказался выступать на сцене, над которой была нарисована огромная буква "Z". Артист известен своей антивоенной позицией и открыто выступает против российской агрессии в Украине.