Мін'юст РФ включив Земфіру до списку російських іноагентів

За інформацією російського міністерства, виконавиця відкрито підтримує Україну, дає концерти у недружніх країнах та закликає проти війни.

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У п'ятницю, 10 лютого, у РФ оновився реєстр так званих "іноземних агентів". Цього разу список поповнився вісьмома фізичними особами, зокрема й співачкою Земфірою Рамазановою (більш відомою як Земфіра), список опубліковано на сайті відомства.

Російське міністерство вказало на те, що виконавиця відкрито підтримує Україну, дає концерти в недружніх країнах і закликає проти "військової операції", на додачу до всього отримує підтримку з іноземних джерел, йдеться в публікації.

Дмитро Гудков

Ексдепутат Держдуми Дмитро Гудков, за інформацією відомства, закликав до постачання озброєнь в Україну, запровадження антиросійських санкцій. До того ж, Гудков як експерт брав участь і виступав на інформаційних майданчиках іноземних структур.

Колишній спічрайтер Путіна

Політолог та ексспічрайтер Кремля Аббас Галлямов, як вважають представники російського Мін'юсту, висловлювався проти війни в Україні і був експертом на західних інформаційних майданчиках.

Інші нові імена у списку іноагентів: активістка Тетяна Намазбаєва, журналіст і автоексперт Сергій Асланян, електоральний аналітик Сергій Шпилькін, блогерка і ЛГБТ-активістка Олександра Казанцева, керівниця центру з роботи із проблемою насильства "Насилию.нет" Анна Ривіна.

На сьогодні у списку іноагентів перебуває понад 500 імен фізичних осіб та організацій.

Минулого року деякі з них робили спроби оскаржити таке рішення через суд. Але після позовів до Мін'юсту, зокрема, з боку музиканта Андрія Макаревича, телеведучих Михайла Шаца і Тетяни Лазарєвої, історика Валерія Солов'я російська Феміда не визнала рішення відомства таким, що суперечить законодавству.

Нагадаємо, що Мін'юст РФ визнав "іноагентом" російського актора Артура Смольянінова, який заявив, що "воював би на боці України". Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін зажадав порушити кримінальну справу проти актора.

Раніше Фокус повідомляв, що депутат Держдуми РФ хоче оголосити тих, хто виїхав з країни, іноагентами. Микола Брикін назвав цих людей "боягузами та зрадниками".